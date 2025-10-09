Tribunal de Texas bloquea la ejecución de Robert Roberson, quien lleva 22 años en el corredor de la muerte

El máximo tribunal penal de Texas bloqueó este jueves la ejecución de Robert Roberson una semana antes de su fecha prevista, devolviendo su caso al tribunal de primera instancia.

Roberson fue condenado por homicidio capital en 2003 por la muerte de su hija Nikki, de dos años, diagnosticada con el síndrome del bebé sacudido. Ha mantenido su inocencia durante más de 20 años en el corredor de la muerte, mientras sus abogados argumentan que la base científica del diagnóstico de Nikki ya no se sostiene. Su ejecución estaba programada para el 16 de octubre.

Tras denegar previamente sus recientes apelaciones, principalmente por motivos de procedimiento, la Corte de Apelaciones Penales, compuesta exclusivamente por republicanos, concedió la solicitud de Roberson de suspender la ejecución en virtud de la innovadora ley de Texas sobre ciencia basura de 2013, que permite una segunda revisión cuando la base científica que motiva una condena ha sido desacreditada.

La ley nunca se ha aplicado con éxito para conseguir un nuevo juicio para un preso condenado a muerte, aunque Roberson podría ser el primero si el tribunal de primera instancia del condado de Anderson determina que las pruebas lo justifican.

En su orden, el Tribunal de Apelaciones Penales citó su decisión del año pasado de anular la condena por un bebé sacudido en Dallas, basándose en la evolución de la investigación médica sobre el diagnóstico.

Order of the Texas Court of Criminal Appeals, rightfully staying the execution of Robert Roberson:#txlege #RobertRoberson https://t.co/A8caTuLxXa pic.twitter.com/G9C8pJxpWm — Jeff Leach (@leachfortexas) October 9, 2025

“Existe un delicado equilibrio y tensión en nuestro sistema de justicia penal entre la firmeza de la sentencia y su precisión, basada en nuestro conocimiento científico en constante avance”, escribió el juez del Tribunal de Apelaciones Penales, Bert Richardson, en una opinión concurrente. “Una sentencia de muerte es claramente definitiva y, una vez ejecutada, la retrospectiva es inútil”.

En su apelación más reciente, los abogados de Roberson presentaron dictámenes médicos y periciales adicionales que concluyeron que Nikki murió por causas naturales y accidentales, no por abuso. Estas conclusiones coincidieron con las opiniones forenses presentadas en sus apelaciones anteriores.

“Esta Solicitud Posterior está respaldada por nuevas pruebas adicionales que establecen que la condena de Roberson se basó en una ciencia forense desacreditada y poco fiable, y que, en realidad, es inocente”, escribieron los abogados de Roberson. “No hubo homicidio, solo la trágica muerte de su hija, que se encontraba muy enferma”.

Los expertos determinaron que Nikki padecía neumonía crónica sin diagnosticar y que le recetaron medicamentos que ya no se administraban a niños pequeños de su edad. Según los expertos, estos medicamentos le impedían la respiración, lo que le provocó una inflamación cerebral. Su condición degeneró en sepsis, lo que le provocó un trastorno hemorrágico que le hacía desarrollar hematomas con facilidad.

“Ninguna de estas circunstancias fue identificada ni siquiera considerada, y mucho menos excluida, al evaluar su condición”, escribieron los abogados de Roberson.

The Texas Court of Criminal Appeals just stopped Robert Roberson’s execution.



The courts will finally review the latest evidence and science in his case.



After more than 20 years, Texas has the chance to do the right thing and deliver true justice for Nikki and Robert. pic.twitter.com/4YRoHrybzB — Rep. John Bucy III (@BucyForTexas) October 9, 2025

La condena de Roberson se había convertido en un foco de atención político, con un grupo bipartidista de legisladores y defensores luchando por un nuevo juicio, mientras que otro grupo de republicanos, incluido el Fiscal General Ken Paxton, clamaba por su ejecución.

“Si bien el sistema les ha fallado a Robert y Nikki en cada ocasión, hoy, con esta acción de la Corte, la verdad y la justicia finalmente triunfan”, declaró el representante Jeff Leach, republicano por Allen y principal defensor de Roberson.

“De ahora en adelante, tenemos la esperanza y la expectativa de que la historia de Robert y la verdad sobre lo que le sucedió a Nikki se esclarezcan por completo en el tribunal de primera instancia, que es lo que hemos estado pidiendo y por lo que hemos trabajado desde el principio”, añadió.

La ejecución de Roberson se retrasó el año pasado después de que un comité de la Cámara de Representantes de Texas lo citara el día antes de su ejecución, en un último intento por ganar tiempo. La citación profundizó un fuerte enfrentamiento político entre los líderes electos del estado e impulsó a la Corte Suprema de Texas a intervenir con una orden que aplazaba temporalmente la ejecución.

Los legisladores texanos habían argumentado que los tribunales no estaban aplicando correctamente la ley de ciencia basura, que Roberson había intentado utilizar repetidamente para anular su condena. Un proyecto de ley para reforzar la ley fue aprobado por abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes a principios de este año, pero fracasó en el Senado.

El Tribunal de Apelaciones Penales había suspendido previamente la ejecución de Roberson en 2016 basándose en la ley de ciencia basura, remitiéndola al tribunal de primera instancia del condado de Anderson para su posterior consideración. Posteriormente, el tribunal de primera instancia denegó la posibilidad de un nuevo juicio, y el Tribunal de Apelaciones Penales acordó en 2023 que las dudas sobre la causa de la muerte de Nikki no eran suficientes para anular su sentencia de muerte.

Los abogados de Roberson argumentaron en aquel momento que el estado y los tribunales no habían considerado de forma significativa la gran cantidad de nuevas pruebas que socavaban el diagnóstico de Nikki de bebé conmocionado.

