Trump sugiere que España debería ser “expulsada” de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el jueves que España sea expulsada de la OTAN debido a su incapacidad para cumplir con el requisito de gasto en defensa del 5% que su gobienro solicitó.

“Tuvimos un rezagado, era España”, declaró Trump en el Despacho Oval, al repasar el reciente compromiso de casi todos los miembros de la Alianza Atlántica para aumentar su gasto militar. “No tienen excusa para no hacer esto. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente”, añadió.

“Solicité que pagaran un 5% y no un 2%, y la mayoría de la gente pensó que eso no iba a suceder. Y sucedió prácticamente de manera unánime”, recordó Trump, en alusión a esa negociación en el seno de la Alianza Atlántica.

La excepción fue España. Su presidente de gobierno, el socialista Pedro Sánchez, justificó el rechazo a incrementar el gasto de defensa porque, entre otras cosas, ese dinero servía para aumentar el Estado de bienestar.

“A ellos les va bien, creo que debido a muchas de las cosas que hemos hecho”, dijo Trump en presencia del presidente finlandés, Alexander Stubb.

“Creo que ustedes tendrán que empezar a hablar con España”, le dijo a Stubb.

El Gobierno español aseguró estar muy tranquilo tras las declaraciones de Trump, y subraya que cumple “con sus objetivos de capacidad” tanto como Estados Unidos.

Fuentes del Ejecutivo reiteraron a EFE que España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN.

Oposición ataca a jefe del Ejecutivo español

En tanto, la oposición española no tardó en reaccionar y atacó al gobierno de Sánchez.

El líder del opositor Parido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, consideró esta noche que Sánchez es “el problema” que ha suscitado que Trump haya sugerido expulsar a España de la OTAN.

“El problema no es España. España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN. Y lo seguiremos siendo. El problema es Sánchez”, dijo Núñez en la red X.

“Él no es de fiar, pero eso no debe arrastrar al país. Nuestra Nación no tiene que pagar por su frivolidad e irresponsabilidad. Sabemos quiénes son nuestros aliados. España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa”, añadió el líder del PP.

Por parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, consideró que el jefe del Ejecutivo español, “perjudica gravísimamente a nuestra seguridad”.

“Cada día de Sánchez en el poder destruye aún más los intereses nacionales y perjudica gravísimamente a nuestra seguridad. Sánchez es la mayor calamidad que ha tenido España en mucho tiempo”, escribió Abascal en X.

La Alianza Atlántica tiene 32 miembros, y España es uno de los países con menor gasto en defensa del bloque.

