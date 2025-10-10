Adiós a las notificaciones spam: Chrome filtrará avisos de sitios poco visitados

Google Chrome ha anunciado un cambio relevante que promete aliviar uno de los dolores de cabeza más grandes de la navegación moderna: esas notificaciones interminables que nadie pidió y rara vez se revisan.

La nueva función de Chrome automáticamente dejará de mostrar notificaciones de sitios que no visitas con frecuencia. Este ajuste, que aplica tanto para la versión de escritorio como para Android, apunta directamente a combatir la sobrecarga y el cansancio digital que provocan los avisos intrusivos que saturan el navegador.

Chrome le dice adiós a las notificaciones molestas

A diario, millones de usuarios conviven con pop-ups y avisos de páginas que apenas recuerdan haber visitado. Google, consciente de lo molesto que puede resultar el spam de notificaciones, implementará un sistema que revocará el permiso de notificaciones a los sitios con los que tienes “muy poca interacción”, pero que envían un “alto volumen” de alertas. En pocas palabras: si un sitio no te importa y sigue molestándote, Chrome simplemente cancelará el permiso para interrumpirte.

La experiencia de navegar será mucho más tranquila y menos abrumadora, ya que solo recibirás avisos de sitios realmente relevantes para ti. Este movimiento no solo aumenta la sensación de control del usuario, sino que responde a un patrón claro: menos del 1% de todas las notificaciones reciben algún tipo de interacción. Así que, ¿por qué seguir permitiendo que los sitios poco relevantes vivan enviando mensajes inútiles?

Además, cada vez que Chrome “te desuscriba” de las notificaciones de un sitio, recibirás un aviso para que mantengas el control y puedas revertir la acción si en verdad te interesa seguir recibiendo información de esa web. También tendrás acceso a una sección de “Comprobación de seguridad” en los ajustes, donde podrás revisar y restaurar permisos de notificación según tu preferencia.

¿Cómo funciona la cancelación automática de notificaciones?

La funcionalidad está integrada en la Comprobación de seguridad de Chrome. Similar a cómo actualmente gestiona permisos de cámara y ubicación en páginas que ya no visitas, el navegador también retirará silenciosamente y de forma automática el permiso de notificaciones a aquellos sitios con los que tienes baja interacción.

Para quienes se preocupan por perder el control, Google ha dejado claro que esta función se puede desactivar completamente, permitiendo que el usuario administre los permisos de manera manual si así lo prefiere. Además, las notificaciones de aplicaciones web progresivas (PWAs) que hayas instalado en tu dispositivo no se verán afectadas, garantizando que los avisos de tus apps favoritas sigan llegando como de costumbre.

Si en algún momento decides restaurar las notificaciones de una página “revocada”, puedes hacerlo fácilmente regresando al sitio y confirmando nuevamente el permiso, o bien, desde el apartado de “Comprobación de seguridad” en la configuración de Chrome.

Beneficios claros para la productividad y la atención

El bombardeo de notificaciones ha llegado a un punto que muchas veces resulta abrumador y contraproducente. Para el usuario común, este cambio significará una reducción enorme en la cantidad de distracciones diarias. Google probó la función y detectó una “reducción significativa en la sobrecarga de avisos, con solo un cambio mínimo en el número total de clics en notificaciones”. En otras palabras, solo se eliminó ruido, no información relevante.

También se observó que los sitios que moderan el envío de notificaciones tienden a recibir más clics individuales, mientras que los que saturan la bandeja de alertas generan indiferencia y molestia. Con esto, Chrome no solo protege la atención del usuario, sino que da un mensaje contundente a los sitios web: menos es más cuando se trata de interacciones digitales.

En un contexto donde la salud digital y la eficiencia cobran cada vez mayor relevancia, este ajuste en la política de notificaciones de Chrome parece uno de los movimientos más acertados del año. Menos interrupciones, más control y una experiencia de navegación mucho más amigable hacen de este cambio una actualización esperada y celebrada por millones.

