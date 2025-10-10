Arrestan en Sonora a ciudadano estadounidense que llevaba millonario cargamento de droga

En una operación conjunta entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, autoridades mexicanas aseguraron un cargamento de 80 kilogramos de metanfetamina oculto en un vehículo. El decomiso, realizado en el Puente Internacional Sonoyta, ubicado en el municipio General Plutarco Elías Calles, representa un golpe significativo a las operaciones del crimen organizado en la frontera norte de Sonora.

Durante la revisión vehicular, agentes detectaron anomalías en un cargamento de muebles de madera, lo que llevó a una inspección más detallada con tecnología de rayos gamma.

Dentro de los muebles, las autoridades hallaron paquetes con un polvo blanco que dio positivo a metanfetamina, con un peso estimado de 80 kilos. El conductor, un hombre de nacionalidad estadounidense fue detenido en el lugar, aunque no se dio a conocer su identidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el valor estimado de la droga incautada asciende a 21.3 millones de pesos (1.1 millónes de dólares).

El individuo fue inscrito en el Registro Nacional de Detenciones (RND), y tanto el vehículo como la droga quedaron asegurados para su análisis.

Otros aseguramientos en la región

El aseguramiento en Sonoyta se suma a una serie de operativos recientes contra el narcotráfico en la entidad. En el municipio de Huatabampo, otro conductor fue detenido cuando transportaba 16 kilos de fentanilo ocultos en el camarote de su vehículo. El sujeto, identificado como Luis Alberto, viajaba desde Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales. La unidad tenía placas del estado de Maine, y los paquetes con droga estaban marcados con las leyendas “BB1” y “KFIR”.

Asimismo, en Nogales, un hombre identificado como Manuel Antonio, originario de Phoenix, Arizona, fue arrestado tras una persecución policial. El sujeto viajaba junto a otras tres personas que lograron escapar. Al interior del vehículo las autoridades hallaron más de 2,000 dosis de drogas, incluyendo cristal y cocaína, además de armas largas, una pistola Glock y un fusil AK-47. La unidad también tenía reporte de robo en Estados Unidos.

La Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJES) reportó que el detenido afirmó ser integrante de una célula delictiva que opera en la región fronteriza.

Detenciones previas de ciudadanos estadounidenses

Durante 2025, al menos cuatro ciudadanos estadounidenses han sido detenidos en Sonora en operativos relacionados con el narcotráfico. El pasado 5 de mayo, Carlos o Luis Everardo, de 25 años y también originario de Phoenix, fue arrestado en San Luis Río Colorado en posesión de más de 300 cartuchos balísticos de diversos calibres.

Días después, el 9 de mayo, un hombre de 52 años y originario de Texas fue capturado en Puerto Peñasco. Contaba con una orden de arresto por presunta participación en actividades de tráfico de drogas, y fue entregado a autoridades estadounidenses para enfrentar cargos en la Corte del Distrito de El Paso, Texas.

