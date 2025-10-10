Cifra récord de cadáveres hallados en pantanos de Houston genera alarma entre los habitantes

Los residentes de Houston están inquietos tras el hallazgo de un número récord de cadáveres en los pantanos locales este año. Ahora, las autoridades municipales niegan los rumores de que las muertes estén relacionadas con un asesino en serie.

Poco después de las 9 a. m. del miércoles 8 de octubre, un equipo de buceo recuperó el cuerpo de un hombre en el pantano White Oak, lo que marca al menos la decimosexta persona encontrada este año, según informaron KHOU-11 y Fox News.

No se detectaron indicios evidentes de crimen, según Fox 26 Houston. La causa de su muerte será determinada por el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris.

Durante una conferencia de prensa el pasado 23 de septiembre, el alcalde de Houston, John Whitmire, declaró: “Ya basta de desinformación” y “especulación descabellada” en redes sociales, mientras los usuarios expresaban su preocupación por el creciente número de cadáveres recuperados de los pantanos en tan poco tiempo. Cinco de los cuerpos fueron descubiertos en cinco días el mes pasado, declaró Whitmire, admitiendo que la situación era “alarmante”.

“No tenemos ninguna evidencia de que haya un asesino en serie suelto en Houston”, declaró el alcalde al dirigirse a los medios.

Continuó: “Si la hubiera, me lo dirían primero”, y añadió que su cuerpo policial se enorgullece de su “total transparencia”.

“Por lo tanto, estoy ante ustedes hoy para decirles que ya basta de especulaciones descabelladas. Es muy frustrante para mí estar en casa, viendo las noticias o las redes sociales, y ver a gente difundir lo que sé que es falso”, declaró Whitmire.

También enfatizó que hay 4,000 kilómetros de vías fluviales o pantanos en Houston, con una parte de la población sin hogar viviendo cerca de ellos. Afirmó que cuando una persona sin hogar muere por enfermedad, sus “amigos y conocidos” “no lo llevan a una funeraria”.

Más tarde, en la conferencia de prensa, Whitmire reiteró que no había evidencia que sugiriera que alguno de estos incidentes estuviera relacionado.

El capitán Salam Zia, comandante de la división de homicidios del Departamento de Policía de Houston, indicó que la víctima más joven tenía 20 años. Según Fox News, las víctimas han sido tanto hombres como mujeres de entre 20 y 60 años.

Entre los fallecidos se encontraba Jade McKissic, estudiante de 20 años de la Universidad de Houston, cuyo cuerpo fue recuperado el 15 de septiembre tras su desaparición el 11 de septiembre.

“Con profunda tristeza compartimos el reciente fallecimiento de una de nuestras estudiantes”, informó su universidad a los estudiantes en una carta.

