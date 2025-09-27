Temor en pantanos de Houston: Seis cadáveres hallados en 10 días provocan sospechas de un asesino serial

Por sexta vez en menos de dos semanas se ha descubierto un cadáver en un pantano del área de Houston.

Un portavoz del Departamento de Policía de Houston (HPD) informó el viernes que recibió una llamada de alguien que reportó haber visto un cuerpo en Buffalo Bayou, cerca de la intersección de las calles Commerce y Milam, en el centro de la ciudad. Se cree que el cuerpo recuperado por la policía es el de una niña o una mujer, según el portavoz del HPD, Shay Awosiyan.

Otros cinco cuerpos se recuperaron de pantanos locales entre el 15 y el 20 de septiembre, incluyendo el de Jade McKissic, una estudiante de 20 años de la Universidad de Houston. El último cuerpo hallado marca el decimoquinto de este año.

La serie de muertes relacionadas con pantanos ha alimentado la especulación y la preocupación por un posible asesino en serie, pero esto ha sido refutado repetidamente por la policía de Houston y el alcalde John Whitmire, quien declaró que se recuperaron 26 cuerpos de pantanos el año pasado.

“No hay indicios de que alguno de estos casos esté relacionado”, declaró Awosiyan el viernes.

El jueves, la oficina del médico forense del condado de Harris dio a conocer las identidades de las personas cuyos cuerpos fueron encontrados en los pantanos entre el 15 y el 20 de septiembre.

Además de McKissic, quien fue encontrada en Brays Bayou, Rodney Riccardo Chatman fue encontrado el 15 de septiembre en Greens Bayou; Seth Joseph Hansen fue encontrado el 16 de septiembre en White Oak Bayou; Arnulfo Alvarado fue encontrado el 18 de septiembre en Buffalo Bayou, donde también fue hallado Michael Andrea Rice el 20 de septiembre.

La oficina del médico forense aún no ha determinado la causa de la muerte de ninguna de las seis personas encontradas en los pantanos durante las últimas dos semanas. La policía de Houston declaró que no se sospecha que haya habido un crimen en la muerte de McKissic.

Las recientes muertes han suscitado preguntas sobre las medidas de seguridad cerca de los pantanos en el área de Houston, donde hay más de 4,000 kilómetros de vías fluviales, según la Junta de Parques de Houston. La organización sin fines de lucro administra senderos para caminatas y ciclismo a lo largo de muchos de los pantanos, controlados por el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris.

Los líderes de la ciudad de Houston abordaron el tema durante una reunión del consejo municipal esta semana, pero expresaron escepticismo sobre la necesidad y la posible eficacia de barreras físicas como las cercas. Señalaron que el alcohol, la salud mental y la falta de vivienda podrían ser factores que contribuyen a las muertes recientes.

“Siempre estoy dispuesta a escuchar las posibles soluciones, pero simplemente no sé cómo podemos evitar que los cuerpos de las personas terminen en los pantanos, o que haya muertes a diario, aparte de intentar que la gente cambie esos comportamientos”, declaró Carolyn Evans-Shabazz, miembro del Consejo Municipal de Houston, a principios de esta semana.

