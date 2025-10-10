Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
El tiempo será tu mejor aliado para cerrar esas heridas que aún no cicatrizan, mi ciela, porque no todo se cura con pomada ni con tequilazo. Las personas que llegaron y te enseñaron con dolor o con amor se quedarán tatuadas en tu alma, pero ya no te claves en lo que fue, que hasta la herida más fea deja piel nueva. Hay posibilidades de que se cancele un proyecto por chismes o malos entendidos, así que ponte trucha y no confíes tanto en quien promete mucho y entrega poco. Cuida bien tu dinerito y tus planes, porque hay viborillas cerca queriendo sacar provecho de tu nobleza.
El amor anda incierto, ni arriba ni abajo, pero recuerda que el corazón también necesita mantenimiento. Un viajecito o salida con amistades te traerá alegría y un respiro que bien te hacía falta. Hazle caso a tus sueños, que ahí andan tus respuestas escondidas entre símbolos y recuerdos. Si ya tienes pareja, cambia la actitud fría, no seas témpano de hielo que todo se congela; el amor se riega como planta, si no, se marchita. Planeas un viaje, y será el empujón que necesitabas para cambiar de aire.
No te dejes llevar por los celos ni por los malos consejos de terceros, que luego andas haciendo dramas por lo que ni fue ni será. Te viene dinerito extra, y con eso podrás pagar deudas y respirar mejor, pero no te vayas a endeudar otra vez, que ya te conozco, gastas como si fueras socio del banco. Por último, un embarazo en la familia o en una amistad traerá alegría y reconciliación; recuerda que a veces las bendiciones llegan con pañal y mamila.
VIRGO
Te caíste, lloraste, y hasta te juraste no volver a confiar, pero la vida te anda regalando otra oportunidad y si no te pones las pilas, podrías tropezar con la misma piedra y en el mismo zapato. Si tienes pareja, aguas con los malentendidos familiares y los chismes que traen terceras personas metiendo su cuchara donde nadie las llamó. No dejes que la vida te cobre facturas que ya pagaste; aprende, perdona y suelta, pero no olvides la lección.
Se te consolida un viaje o una escapada que saldrá de maravilla y te servirá para despejar la mente. Pero cuídate de esos cambios de humor que traes, porque de repente andas muy arriba y luego caes más rápido que peso sin respaldo. No te hundas, que la gente que te quiere se alejará si sigues con ese dramatismo. Aprende a decir “no” sin culpa y a poner límites sin miedo.
Planearás un viaje con alguien cercano y podría nacer algo más que amistad; cuidado, que del juego puede surgir fuego, y luego no digas que no te lo advertí. Tu carácter anda muy fuerte, bájale dos rayitas o podrías herir a quien te quiere con el alma. Muchos de tus problemas vienen de tu falta de confianza y de perder tiempo en cosas o personas que no te dejan nada. Ponte las pilas, enfócate en lo que te da paz y en lo que te haga sonreír, porque tu felicidad no se encuentra en otros, sino en ti y en tus ganas de salir adelante.
LIBRA
Ya bájale a eso de echarte la culpa de todo, que tú no eres la causa de cada desgracia, ni el mundo gira por tus errores. Has confiado en gente bien bruta que solo ha sabido usarte y hablar mal de ti. En estos días podrían llegarte rumores de traiciones, infidelidades o chismes feos; escucha, pero no respondas, que a veces el silencio pesa más que cualquier grito.
Una amistad podría pasar por una decepción amorosa, y ahí vas a demostrar de qué estás hecho; tu apoyo será medicina para quien se siente roto. Si tienes pareja, viene una noche bien perra, de esas donde la pasión se prende sin necesidad de velas. No tomes actitudes negativas, mejor fluye y deja que el amor haga lo suyo. La relación mejora si los dos bajan las armas y hablan sin miedo.
En lo laboral se ve un cambio positivo que te beneficiará económicamente; eso sí, no andes presumiendo tus logros porque hay ojo envidioso mirándote de reojo. No permitas que te hagan sentir menos ni que te comparen, que tú vales mucho y lo que has logrado no te lo regaló nadie. Ponte metas realistas, de corto alcance, que a veces te emocionas tanto que quieres brincar sin escalones. Habrá movimiento en lo familiar que te pondrá tenso, pero se resolverá. Deja que la vida corra su curso, que cuando fuerzas las cosas se rompen.
ESCORPIÓN
Ten mucho cuidado con andar haciendo cambios solo por impulsivo, que podrías mover lo que ya funcionaba y quedarte sin piso ni rumbo. En estos días una amistad te enseñará una gran lección, y aunque duela, te abrirá los ojos. Cuida tu salud, porque podrías enfermarte por andar comiendo lo que no debes o haciendo dietas de TikTok. Y sí, una amistad saldrá con su “domingo siete”, y aunque te rías, será el principio de algo bueno.
Un negocio o idea que traes rondando podría finalmente concretarse, y te irá de lujo, saliendo de esa racha económica apretada. Pero aguas, que una amistad andará hablando de ti a tus espaldas y un amor del pasado podría regresar a mover recuerdos que ya habías sepultado. No caigas, que donde hubo fuego… a veces ya no hay ni ceniza.
Cuida cómo interpretas las cosas, no todo lo que ves es como crees. Tu carácter fuerte te hace parecer de acero, pero también te mete en broncas. Aprende a escuchar antes de reaccionar. Recuerda: lo bueno cuesta, lo fácil se rompe. Viene un evento donde brillarás como estrella fugaz y despertarás el interés de alguien especial. Amor nuevo tocará tu puerta, y aunque viva lejos, eso no será obstáculo, que cuando hay ganas, hasta el kilometraje se vuelve excusa romántica.
Deja de actuar sin pensar, que luego te arrepientes de lo que dices y haces. Valora a quien está contigo sin condiciones, porque no abundan. Aprende a cuidar lo que amas y no pongas a prueba a quien ya te ha demostrado su lealtad.
ARIES
Viene una noticia que podría sacarte una lagrimita o dos, relacionada con una persona que llevas bien clavada en el alma. No te me me pongas fatalista, recuerda que no todo lo malo es desgracia, a veces el golpe abre los ojos. Amores del pasado podrían querer regresar como si nada, pero tú ya sabes el dicho: “lo que ya vomitaste, no lo vuelvas a probar”, así que ni se te ocurra.
Tus sueños andarán más intensos que telenovela de las ocho, con mensajes y señales sobre gente que te anda incomodando; hazles caso, el universo te anda avisando por dónde va el tiro. Cuídate de caídas y golpes, y sobre todo de una persona de piel morena o aperlada que podría andar metiendo cizaña en tu familia o trabajo.
Si tienes pareja, comunícate más, que el amor no se sostiene nomás con memes y caritas. Si ya la relación anda tibia, prende el fuego, que no todo se arregla con silencios. En lo físico, podrías tener molestias en garganta o resfriados, así que ni se te ocurra andar desabrigado.
Vienen días de transformación: despertarás de esa ingenuidad que te hacía tropezar con los mismos trozos de tu pasado. Vas a aprender a distinguir entre quien te sonríe de frente y quien te muerde por la espalda. Si estás soltero, podrías conocer a alguien que te sacará suspiros y te pondrá los nervios como adolescente, pero tómalo con calma. También se aproxima evento o reunión donde brillarás como siempre, nomás no te me pongas creído.
TAURO
Te viene una racha buena para los billetes, así que levanta ese ánimo. Un proyecto nuevo podría abrirte puertas y ayudarte a equilibrar tus finanzas, pero no te me eches para atrás por miedo. Vienen cambios positivos y oportunidades que te llenarán el corazón y el bolsillo, si dejas de ponerte tus propios frenos.
Tendrás días en los que no entenderás por qué pasan ciertas cosas, pero después vas a agradecer que no salieran como querías, porque el universo sabe cuándo decirte “ahorita no, joven”. Cuidado con contar tus planes, que hay lengua venenosa en la familia o entre amistades queriendo tumbarte los sueños de pura envidia. Y mira, si una mujer de piel blanca se te acerca con sonrisa de culebra, mejor corre antes de que te enrede en chismes.
Andarás decepcionado de ciertas personas, y no es por malo, sino porque tú das mucho y recibes poquito. Aprende a soltar lo que no suma, aunque duela. Estás en tu mejor ciclo, así que aprovecha para trabajar en lo que te gusta, cerrar ciclos y dejar que la energía fluya.
Tu carácter anda de la patada, ni tú te aguantas; bájale dos rayitas, que podrías lastimar a alguien que no tiene la culpa. Ignora los comentarios negativos y no te amargues por gente que no paga tus cuentas. Escucha las señales que el universo te manda en estos días, que serán clave para tus próximas decisiones. No tomes todo tan a pecho, a veces la vida no te falla, te enseña.
GÉMINIS
Ponte las pilas, mi geminiano, porque el amor no es eterno si no se riega. Se te está escapando algo bonito por tu mendiga indiferencia; de nada sirve que te quejes si no haces nada por cambiar. Lo que has estado buscando allá afuera, ya lo tienes cerquita, pero andas tan distraído que ni lo ves.
Tu orgullo es tu mayor enemigo; te hace decir cosas que luego te pesan, y podrías alejar a gente que te ama de verdad. Ya deja de revolcarte en lo que fue, que el pasado no paga renta. Una traición viene en camino, y será dura, pero necesaria para que te des cuenta de quién sí y quién nomás te usa de paño de lágrimas.
Momento ideal para iniciar ese proyecto que has traído dando vueltas en tu cabeza; si esperas el “momento perfecto”, se te va a ir el tren. Los tiempos de Dios son exactos, no tardes más. Viene también la planeación de un viaje con alguien especial; podría unir corazones o ponerlos a prueba.
En lo laboral, un cambio se aproxima que te beneficiará mucho, pero no presumas ni cantes victoria antes de tiempo. Si por ahí sientes ganas de volver al pasado, hazlo solo para ver lo mucho que creciste, no para quedarte. Un evento o fiesta te abrirá los ojos sobre alguien que ya te reemplazó, así que sonríe y demuestra que tú sigues brillando.
Tu carácter es como clima loco: un día soleado, otro tormenta. Controla esos cambios de humor antes de que ni tú te aguantes. Si tienes pareja, cuida las amistades que se meten donde no deben, porque alguien anda echándole los perros a tu amorcito, y tú ni en cuenta.
CÁNCER
Podrías andar medio torpe estos días y tener una caída o accidente tonto; así que despabílate y no andes en las nubes. Se vienen mejoras en tu economía o un negocio que te dejará buenas ganancias; solo no quieras correr antes de caminar.
Tu cuerpo anda pidiendo cariño y atención, así que haz ejercicio, cuida lo que comes y duerme mejor. No esperes milagros si sigues con los mismos hábitos; recuerda que la belleza y la salud se ganan, no se compran. Aprende a decir que “no” sin miedo, que no todo el que pide tu ayuda la merece.
Tus finanzas mejorarán, pero no te confíes, guarda para el futuro. Si estás en pareja, deja los celos enfermizos, porque si no confías, mejor corta por lo sano. La necesidad de crecer podría frustrarte, pero no te desesperes, que las cosas grandes llevan tiempo. Si algo no avanza, habla, pide lo que mereces, que el que no habla, ni Dios lo oye.
Podrías tener noticia preocupante sobre un familiar, pero todo saldrá bien. También llega una nueva etapa en la que tus sueños y anhelos empezarán a tomar forma. Podrías sentir atracción por alguien que conoces por red social, pero analiza bien: si desde el inicio no te da confianza, da la vuelta y sigue tu camino, que no estás para dramas virtuales.
Te vienen días para crecer, sanar y sentirte más tú. No olvides que, aunque el caparazón te protege, a veces también te encierra. Atrévete a salir, mostrar tu lado tierno y disfrutar lo que la vida te ofrece, porque el tiempo no regresa, pero las oportunidades sí, si las sabes aprovechar.
PISCIS
El amor a distancia te pondrá el corazón como gelatina, pero esta vez las cosas pintan mejor que antes. Si en el pasado no funcionó, el universo anda haciendo su chamba para unirlos de nuevo, y si no es con esa persona, será con alguien que te mueva el alma y los pensamientos. Pero ten cuidado con enredarte con alguien que ya tenga dueño o dueña, no te metas donde no te han invitado, que los triángulos amorosos acaban mareando hasta a los peces más listos.
Tu manera de ver el mundo está cambiando, y eso es bueno; cuando aprendes a ver con ojos positivos, hasta la marea más alta se vuelve oportunidad. Vienen amores del pasado que podrían querer revolverte el agua otra vez, pero no caigas: una cosa es recordar y otra volver a nadar en el mismo charco.
Sé más sincero con tu pareja o con esa persona que te interesa, que las mentiras, por más piadosas que parezcan, terminan pudriendo lo bonito. Si ya tienes pareja, cambia esa actitud fría, que ni en Siberia hace tanto hielo. En estos días podrías empezar a planear un viaje, y será el empujón que necesitabas para reacomodar ideas y emociones.
Se te va a caer el teatrito de alguien que jugaba contigo, y aunque dolerá, te liberarás de algo que solo te quitaba energía. En el dinero vienen proyectos buenos y oportunidades de negocio que te harán crecer, pero no le cuentes a todo mundo tus planes. Fíjate bien en tus sueños, porque ahí te llegarán respuestas que no encontrabas despierto. Tu carácter anda cambiando, y con razón, después de tantas decepciones uno aprende a poner límites. Pero no dejes que el miedo te quite lo noble; aún hay gente buena, aunque sean contados como los billetes de quinientos.
ACUARIO
Es probable que una amistad se te ofenda por algo que digas, pero ni modo, tu sinceridad es un arma de doble filo y quien te quiera tendrá que aguantarte completito. No puedes vivir callando lo que piensas solo para no incomodar, pero sí puedes medir cuándo y cómo lo dices.
Es hora de cerrar capítulos y dejar de cargar tanto lastre, que el pasado no se recicla, se suelta. Comienza de cero y límpiate de esa gente y situaciones que solo te estorban. Cuida tu rutina, porque la monotonía te mata la chispa y te hace sentir que la vida va en cámara lenta. Cambia el orden de tus días, prueba cosas nuevas, o acabarás cansado de ti mismo.
Ya no quieras componerle la vida a todos; tus consejos son buenos, pero tu propia historia anda más desordenada que cajón de calcetines viejos. El karma te anda siguiendo los pasos, y si en algún momento hiciste daño a alguien que no lo merecía, prepárate, porque todo regresa con intereses.
En el amor, un nuevo sentimiento se asoma, posiblemente por medio de redes o una amistad, pero no te lances como si no hubiera mañana. Deja que madure, que lo rápido se descompone pronto. Económicamente tendrás la oportunidad de avanzar, pero si no reclamas lo que te pertenece, nadie te lo va a regalar.
En familia podrían presentarse recaídas o problemas de salud, así que mantén la calma y ofrece tu apoyo sin perder la cabeza. Vienen semanas de transformación personal, en las que aprenderás que el amor propio no es egoísmo, es necesidad básica.
CAPRICORNIO
Ten fe en lo que deseas, que si tú no crees en ti, ¿quién lo hará? Los sueños sí se cumplen, pero no por arte de magia, sino por necedad, y de eso tú sabes mucho. No finjas cariños ni trates de agradar a quien no merece tu tiempo. El amor verdadero no se mendiga, se da y se recibe con alegría, no con angustia.
Vienen chismes familiares y planes de viaje que te sacarán de la rutina, pero cuidado con involucrarte en conflictos que no son tuyos, que luego terminas de mediador y sales embarrado. Deja de buscar atención de quien ya demostró que no le interesa, que tu corazón no es basurero de promesas.
Tu salud requiere atención: estrés, tensión muscular o dolores raros podrían aparecer. Date un respiro, que no todo en la vida es trabajo y lucha. En el amor, no te enamores del primero que te diga cosas bonitas; activa tu escudo, que hay muchos cazadores de corazones sueltos. El amor no es juego, y tú ya aprendiste que quien no te da paz, te roba energía.
Económicamente, andas en buena racha, pero si sigues gastando sin pensar, pronto te verás apretado. Ahorra, invierte y no prestes, que luego terminas perdiendo dinero y amigos. En lo personal, estás en una etapa de madurez en la que sabrás distinguir entre lo que quieres y lo que solo te distrae.
Recuerda que tu valor no depende de lo que otros digan ni de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de superar. Y si escuchas chismes sobre ti, sonríe y agradece: solo hablan de los que brillan.
SAGITARIO
No es tu culpa que las cosas no salgan como planeas, mi arquero aventado, pero también recuerda que no todo lo que brilla es para ti. Viene a la luz una verdad que te sacará de onda y te hará ver la doble cara de alguien que decías “mi compa del alma”. No te enojes, agradécele la lección y sigue tu camino con la frente en alto.
La suerte estará de tu lado en juegos de azar o decisiones arriesgadas, así que si se te atraviesa una oportunidad, ¡aviéntate!, que el que no arriesga, no gana. Un familiar podría enfermar o necesitarte, y eso te moverá emociones profundas. También podrías hacer un viajecito que te renovará las ganas de vivir y te dejará anécdotas pa’l chisme de sobremesa.
En el amor, baja el sentimentalismo; no des todo en la primera cita ni te desveles por quien no vale ni tu pestañeo. Aprende a jugar con la misma estrategia que usan contigo. No permitas que nadie te manipule ni te trate como marioneta.
A nivel personal, aprende a disfrutar el presente, a no pensar tanto en lo que “pudo ser”. Deja de darle vueltas a las mismas historias que ya caducaron. Tómate tu tiempo para decidir, porque cuando actúas por impulso, terminas metiendo la pata hasta el fondo.
Movimientos en tu economía te darán un respiro, pero no confíes en todos los que se te acercan con sonrisa de anuncio. Si tu pareja ya no te mueve nada, no te resignes, el amor se reinventa o se deja ir. La vida es corta, y tú naciste para vivirla con pasión, no para quedarte a medias.