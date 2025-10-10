La Casa Blanca molesta porque Trump no obtuvo el Nobel de la Paz

La Casa Blanca expresó su molestia porque el presidente Donald Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz, otorgado a la lideresa opositora en Venezuela, María Corina Machado.

“El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”, escribió el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en las redes sociales.

El presidente y sus aliados han considerado desde hace años que merece el reconocimiento. Horas antes de anunciarse a la ganadora de este año, Trump incluso criticó que Barack Obama recibiera el premio en 2009.

“Lo recibió por no hacer nada. Obama recibió un premio […] se lo dieron a Obama por no hacer absolutamente nada más que destruir nuestro país”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Sé que nadie en la historia ha resuelto ocho guerras en nueve meses. Y yo he detenido ocho guerras. Eso nunca ha sucedido antes”.

Al dar a conocer a Machado como ganadora, Jørgen Watne Frydnes, el presidente del Comité Noruego del Nobel, defendió la decisión sobre Machado, pero ante cuestionamientos sobre porqué Trump no obtuvo el premio, Frydnes destacó cómo se analizan las candidaturas.

“En la larga historia del Premio Nobel de la Paz, creo que este comité ha presenciado muchos tipos de campañas y atención mediática. Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas que quieren decir qué, para ellas, conduce a la paz”, expuso. “Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los galardonados, una sala que rebosa de valentía e integridad. Por lo tanto, basamos nuestra decisión únicamente en la obra y la voluntad de Alfred Nobel”.

El intento de Trump y su equipo para obtener el Premio Nobel de la Paz data de varios años. En 2018, durante una reunión con su gabinete de primer gobierno, el republicano declaró que merecía el honor. Ese mismo año incluso dijo que “debería haberlo ganado cuatro o cinco veces”.

Como parte de su agradecimiento, Machado agradeció al presidente Trump, a quien dedicó el reconocimiento.

¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”, escribió Machado en sus redes sociales, no en la carta oficial de agradecimiento.

“Estamos a las puertas de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia”, agregó Machado.