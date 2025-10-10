María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, es galardonada con el Premio Nobel de la Paz

El Comité encargado de designar el Premio Nobel de la Paz determinó que, por “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, María Corina Machado es la persona que este año recibe el galardón.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, elogió a la mujer de 58 años que trató de vencer al chavismo a través de la vía electoral.

“Es una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”, expresó.

María Corina Machado se enteró que había sido nombrada Nobel de la Paz a través de una llamada telefónica que recibió durante la madrugada de este viernes y con la voz entrecortada aseguró no ser merecedora de la distinción.

“Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco. Es el mayor reconocimiento a nuestro pueblo. No tengo palabras. Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela. Creo que me va a llevar mucho más tiempo creer lo que acabo de escuchar“, expresó.

Previo a que se anunciara al ganador del Premio Nobel de la Paz 2005 se había especulado sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump figuraba entre los aspirantes debido a su intento por pacificar a Medio Oriente, pero el trabajo de María Corina Machado en Venezuela inclinó la balanza a su favor.

El año pasado, la ingeniera industrial y profesora venezolano también ganó el premio Václav Havel del Consejo de Europa por denunciar los abusos contra los derechos humanos en su país y defender la democracia.

Una de las frases más famosas que le permitieron alcanzar notoriedad a nivel internacional hace más de una década fue “expropiar es robar”, la cual utilizó para interrumpir un discurso de Hugo Chávez.

Conmovida al darse cuenta que su lucha pacífica por defender la democracia en su país está siendo acompañada por la mirada de muchas organizaciones internacionales, María Corina Machado anticipa que el régimen que gobierna a Venezuela está próximo a caer.

“Ha sido un largo camino con un alto costo para la sociedad venezolana. Durante muchos años, el mundo no se dio cuenta de lo duro, difícil, doloroso y destructivo que había sido este proceso. Y el pueblo venezolano perseveró. Creo que estamos muy cerca de lograr finalmente la libertad para nuestro país y la paz para la región”, subrayó.

