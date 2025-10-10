NSO Group: La compañía desarrolladora del programa de espionaje Pegasus ahora estará bajo control estadounidense

NSO Group, la controvertida compañía israelí detrás del famoso software de espionaje Pegasus, ha sido adquirida por un fondo de inversión estadounidense. Aunque aún no se conocen todos los detalles financieros de esta operación, se especula que el monto de la compra estuvo en el orden de varias decenas de millones de dólares.

Este movimiento representa un cambio significativo en el control de la empresa, que ha estado envuelta en múltiples polémicas debido al uso de su software por parte de gobiernos para espiar a periodistas y disidentes políticos.

NSO Group: una compra que llama la atención

La adquisición de NSO Group fue confirmada por la misma compañía, donde el portavoz Oded Hershowitz informó que “un grupo de inversionistas estadounidenses ha invertido decenas de millones de dólares en la empresa y ha adquirido el control mayoritario“. Se sabe que el acuerdo fue liderado por el productor de Hollywood Robert Simonds, conocido por su trabajo en la industria cinematográfica y su rol como fundador de STX Entertainment.

Lo sorprendente de esta operación es que, a pesar de la compra, NSO Group seguirá bajo regulación israelí, manteniendo su sede y operaciones principales en Israel, y seguirá supervisada por las autoridades israelíes correspondientes, incluido el Ministerio de Defensa. Este aspecto ha generado debate sobre qué implica en términos de control real, dado que la empresa pasó ahora a estar en manos estadounidenses pero operará bajo marcos regulatorios israelíes.

Controversias del software Pegasus y su uso político

Pegasus es un software de espionaje móvil extremadamente sofisticado que permite el acceso remoto sin necesidad de interacción del usuario (conocido como “zero-click”). NSO Group ha sostenido que su tecnología es vendida exclusivamente a gobiernos autorizados para combatir terrorismo y crimen, pero investigaciones han demostrado que en numerosos casos ha sido utilizada para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y opositores políticos en varios países.

Entre los incidentes más sonados destacan el espionaje de comunicadores y disidentes que han denunciado regímenes autoritarios, además de vinculaciones con eventos trágicos como el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, donde agentes del gobierno saudí habrían utilizado tecnologías vinculadas a NSO.

Estas revelaciones provocaron la inclusión de NSO en listas negras y sanciones gubernamentales, como la prohibición de operaciones comerciales con compañías estadounidenses desde 2021.

Lo que significa esta compra para el futuro

El cambio en la propiedad de NSO Group, que implicará la salida definitiva de los fundadores originales, busca darle un giro a la empresa tras años de dificultades legales y mala prensa. Se sabe que la empresa ha logrado mejorar su estabilidad financiera desde 2023, avanzando hacia la rentabilidad, lo cual podría hacerla atractiva para nuevos inversores. No obstante, la operación aún depende de la aprobación regulatoria tanto en Israel como en los Estados Unidos, en un contexto en que la reputación y el control sobre esta tecnología generan escepticismo.

Expertos en ciberseguridad han expresado preocupación por qué implicará poner a NSO bajo control estadounidense, dado su historial de actividades en contra de intereses democráticos y seguridad nacional en ese país. También existen dudas sobre si esta operación ayudará a que la empresa mejore sus prácticas o simplemente continúe operando sin mayores cambios en el uso de sus herramientas de vigilancia.

La compra de NSO Group por parte de un fondo estadounidense encierra muchas incógnitas sobre el futuro del software Pegasus y el control de herramientas de espionaje tan poderosas. El impacto en la industria tecnológica y en los derechos humanos sigue siendo un tema de amplio debate, mientras la empresa enfrenta la difícil tarea de limpiar su imagen y demostrar un cambio real en el manejo y ética de su tecnología.

