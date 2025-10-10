Récord de estadounidenses opina que el gobierno tiene demasiado poder

Una encuesta realizada por Gallup muestra que una cifra récord de estadounidenses opina que el gobierno federal tiene demasiado poder.

El análisis de los resultados de la encuesta, realizado por el Dr. Frank Newport, Científico Sénior

Princeton, Nueva Jersey, fue publicado el viernes por Gallup, y mostró que el 62% de los estadounidenses dice que el gobierno federal tiene demasiado poder, mientras que la mayoría del resto sostiene que el poder del gobierno es el adecuado.

Los resultados se basan en entrevistas telefónicas realizadas del 2 al 16 de septiembre de 2025 con una muestra aleatoria de 1,000 adultos, mayores de 18 años, que viven en los 50 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia.

Esta última lectura, la primera en el segundo mandato del presidente Donald Trump, representa un aumento del 51% respecto al año anterior y es la más alta en la tendencia desde que Gallup formuló la pregunta por primera vez en 2002, con una diferencia de dos puntos porcentuales.

Opiniones de de los estadounidenses sobre el poder del gobierno federal, 2002-2025. Crédito: Gallup | Cortesía

Diferencias partidistas reflejan tanto la ideología como la realidad política actual

Los demócratas (y los independientes con inclinaciones demócratas) se han vuelto más propensos a afirmar que el gobierno tiene demasiado poder, aumentando del 25% al ​​66% en el último año.

Los republicanos han tomado la dirección opuesta, pero en menor medida, cayendo del 75% al ​​58% el año pasado.

Como resultado, esta es la primera vez desde los años 2003-2007 que los demócratas han sido más propensos que los republicanos a afirmar que el gobierno tiene demasiado poder.

Aun así, incluso ahora, la creencia de los demócratas en que el gobierno es demasiado poderoso es menor que el 74% al 82% de los republicanos que consideraban que el gobierno tenía demasiado poder durante las administraciones de Obama y Biden.

¿Está el gobierno haciendo demasiado?

Otro aspecto del rol del gobierno que Gallup monitorea es preguntar al público si el gobierno está intentando hacer demasiadas cosas que deberían dejarse en manos de individuos y empresas o si debería hacer más para resolver los problemas de nuestro país.

Actualmente, el 51% de los estadounidenses afirma que el gobierno está haciendo demasiado, mientras que el 40% afirma que está haciendo muy poco. Esto casi coincide con los promedios a largo plazo.

Como resultado, estas dos preguntas sobre el papel del gobierno han reflejado una percepción pública subyacente y mayoritariamente duradera: el gobierno federal tiene demasiado poder y trata de hacer demasiado que debería dejarse en manos de individuos y empresas.

