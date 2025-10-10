Rey Grupero llama mentiroso a Lupillo Rivera: “Belinda ni te topa”

La rivalidad entre Rey Grupero y Lupillo Rivera, nuevamente, quedó en evidencia después de que hablara del cantante y lo llamara “mentiroso” debido al contenido de su nuevo libro ‘Tragos Amargos’.

Las declaraciones surgieron durante el estreno de La Granja VIP, donde Rey Grupero fue cuestionado sobre las afirmaciones que el ‘Toro del Corrido hace en su libro, específicamente respecto a su relación con la cantante Belinda.

Con un tono despectivo y burlesco, Rey Grupero inició su respuesta: “Es un insignificante, estaba en un reality con nosotros y salió ‘ay, me duele el oído'”. Sin embargo, fue más allá y lanzó una dura advertencia: “Él tiene que aprender una cosa, que sea tu éxito, poquito o mucho, pero no te guindes de las mujeres porque Belinda ni te topa”.

El creador de contenido se refirió directamente a uno de los pasajes más comentados del libro, desmintiendo de manera categórica que Belinda le haya pedido hijos a Lupillo, como el artista asegura en su publicación.

Durante ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, Rey Grupero y Lupillo Rivera sostuvieron varias discusiones, hasta que Rivera decidió retirarse del reality alegando problemas relacionados con su salud.

Lupillo se defiende de las declaraciones de Belinda

Recientemente, luego de que Belinda comentara a la prensa que no habla de “personas irrelevantes”, Lupillo reaccionó con aparente humildad en una declaración a ‘Ventaneando’:

"Estoy con ella, no estoy a su altura. Soy una persona irrelevante para ella. La verdad no estoy a su grandeza, nunca he sido grande como ella, sí, soy un pequeño artista que apenas está empezando y que le eche ganas ella por su lado". Lupillo Rivera

Pero las palabras no han sido la única respuesta. Belinda decidió llevar el asunto a un terreno legal. La artista interpuso una demanda ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la probable comisión de los delitos de violencia digital y violencia mediática.

La firma Maceo, Torres & Asociados, representante legal de la cantante, emitió un comunicado explicando la acción: “Ser figura pública no legítima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a derechos humanos“.

De momento, el equipo de Lupillo Rivera no ha emitido ningún comunicado con respecto a la demanda interpuesta por Belinda y el cantante tampoco ha ofrecido declaraciones.

Seguir leyendo: