Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 11 de octubre de 2025

Este sábado 11 de octubre habrá tres carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Jaron ‘Boots’ Ennis, excampeón unificado de peso welter, hará su debut las 154 libras contra Uisma Lima, pelea que funge como eliminatoria final por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El estadounidense es amplio favorito para llevarse la victoria.

En México se realizarán dos carteleras interesantes. La primera tendrá como protagonista a Miguel ‘El Alacrán’ Berchelt, quien volverá a la acción para enfrentarse al venezolano Edixon Pérez en Reynosa.

En la segunda, Mariana ‘Barby’ Juárez pondrá en juego su título mundial silver de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra la japonesa Tomomi Takano, duelo que será el penúltimo combate profesional de la mexicana.

Barby Juárez ha confirmado que su adiós definitivo será en 2026, lo que añade un valor especial a cada una de sus apariciones restantes, buscando regalarle al público mexicano una última “guerra” sobre el ring.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Estados Unidos

Jaron ‘Boots’ Ennis vs. Uisma Lima. Categoría: peso superwelter, pelea a 12 rounds. – Lugar: Filadelfia.

Categoría: peso superwelter, pelea a 12 rounds. Filadelfia. Khalil Coe vs. Jesse Hart. Categoría: peso semicompleto, pelea a 10 rounds. – Lugar: Filadelfia.

Categoría: peso semicompleto, pelea a 10 rounds. Filadelfia. Alexis Barriere vs. Guido Vianello. Categoría: peso pesado, pelea a 10 rounds. – Lugar: Filadelfia.

Categoría: peso pesado, pelea a 10 rounds. Filadelfia. Tahmir Smalls vs. José Román Vázquez. Categoría: peso welter, pelea a 10 rounds. – Lugar: Filadelfia.

Categoría: peso welter, pelea a 10 rounds. Filadelfia. Giorgio Visioli vs. James Wilkins. Categoría: peso superpluma, pelea a 8 rounds. – Lugar: Filadelfia.

Categoría: peso superpluma, pelea a 8 rounds. Filadelfia. Zaquin Moses vs. Antonio Dunton El Jr. Categoría: peso superpluma, 6 rounds. – Lugar: Filadelfia.

Categoría: peso superpluma, 6 rounds. Filadelfia. Dennis Thompson vs. Sean Díaz. Categoría: peso supergallo, pelea a 6 rounds. – Lugar: Filadelfia.

Categoría: peso supergallo, pelea a 6 rounds. Filadelfia. Harley Mederos vs. Kevin Taylor Mangune. Categoría: peso ligero, pelea a 6 rounds. – Lugar: Filadelfia.

Categoría: peso ligero, pelea a 6 rounds. Filadelfia. Justin Palmieri vs. Naheem Parker. Categoría: peso ligero, pelea a 6 rounds. – Lugar: Filadelfia.

México

Miguel Berchelt vs. Edixon Pérez. Categoría: peso ligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: Reynosa, Tamaulipas.

Categoría: peso ligero, pelea a 10 rounds. Reynosa, Tamaulipas. Sheila Moreno vs. B. Garibay . Categoría: peso supermosca, pelea a 10 rounds – Lugar: Reynosa, Tamaulipas.

. Categoría: peso supermosca, pelea a 10 rounds Reynosa, Tamaulipas. José Vázquez vs. David Moreno. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: Reynosa, Tamaulipas.

Mariana ‘Barby’ Juárez vs. Tomomi Takano. Categoría: por el título mundial silver de peso gallo del CMB, pelea a 10 rounds. – Lugar: Reynosa, Naucalpan, Estado de México.

Categoría: por el título mundial silver de peso gallo del CMB, pelea a 10 rounds. Reynosa, Naucalpan, Estado de México. Aaron de la Cruz vs. Reyneris Gutiérrez. Categoría: peso pactado, pelea a 10 rounds. – Lugar: Naucalpan, Estado de México.

