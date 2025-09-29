Boots Ennis elogia a Crawford por triunfo ante Canelo: “Histórico”

Jaron ‘Boots’ Ennis elogió a Terence Crawford por el “histórico” triunfo que consiguió ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas y que lo convirtió en campeón indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con YSM Sports Media, Boots Ennis declaró que Crawford protagonizó una gran actuación ante Canelo Álvarez y reconoció que el estadounidense es uno de los mejores del mundo.

“Fue una gran victoria para Crawford y una gran pelea para el boxeo. Fue una buena victoria, alcanzó un objetivo histórico, buen triunfo para él”, dijo el excampeón unificado de peso welter.

Terence Crawford logró lo inesperado y venció a Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Por ahora no se sabe cuáles serán los siguientes pasos de Bud y el tapatío -aunque mostró interés en una revancha– tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Eddie Hearn: No creo que Canelo quiera una revancha con Crawford

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha

· Canelo Álvarez expresa su impotencia tras no poder descifrar a Terence Crawford