Diane Keaton: ¿Por qué la actriz nunca se casó y adoptó a sus hijos a los 50?

Diane Keaton, la icónica actriz ganadora del Oscar, construyó una vida que desafió las convenciones. A pesar de una carrera llena de romances de alto perfil con algunas de las figuras más célebres de Hollywood, como Al Pacino, Warren Beatty y Woody Allen, Keaton siempre mantuvo una convicción clara: nunca quiso ser esposa.

De hecho, en una entrevista concedida a People, en el año 2019, la estrella reflexionó sobre su vida de soltera y ser mamá después de los 50 años.

“Tengo 73 años y creo que soy la única de mi generación, y quizás de las anteriores, que ha sido soltera toda su vida“, declaró.

Según sus palabras, esta no era una elección basada en el arrepentimiento, sino en el autoconocimiento. Keaton subrayó que casarse “no habría sido una buena idea para mí”, y añadió: “Estoy realmente contenta de no haberlo hecho, y estoy segura de que ellos también están felices por ello”.

Esta postura se remonta a sus años de adolescencia. Keaton recordó un momento revelador en el instituto, cuando un chico se le acercó y le dijo: “Algún día serás una buena esposa”. Su reacción interna fue inmediata y definitiva: “Pensé: ‘No quiero ser esposa. No'”.

Adoptó a los 50 años

A lo largo de sus últimos años, Keaton fue consistente en su satisfacción con la soltería. En 2023, afirmó a AARP The Magazine: “No salgo con nadie”, y consideró “muy improbable” que buscara otra relación.

Sin embargo, su vida encontró un profundo sentido en la maternidad. A los 50 años, Keaton adoptó a sus dos hijos, Dexter y Duke. “Nunca pensé que estaría preparada para ser madre”, confesó al Ladies’ Home Journal.

“La maternidad no era un impulso irresistible. Era más bien una idea que llevaba mucho tiempo rondando en mi cabeza. Así que me lancé”, mencionó.

Aunque sus hijos han preferido mantenerse alejados del foco público, apoyaron a su madre en momentos importantes de su carrera. Keaton, orgullosa, comentó en 2007: “No les interesa lo que hago, lo cual considero muy saludable”. Juntos, forjaron una vida familiar que ella describió como “relativamente normal, bueno, más o menos normal”.

La noticia sobre el fallecimiento de la actriz se dio a conocer este 11 de octubre. Sin duda, sus actuaciones serán recordadas dentro y fuera de Hollywood.

