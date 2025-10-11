Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

La reconocida actriz estadounidense Diane Keaton falleció hoy a la edad de 79 años, según informó el portal People. Hasta el momento no se han revelado los detalles sobre las causas de su muerte.

Keaton se había consagrado como una figura icónica de Hollywood gracias a una carrera que abarcó décadas y dejó huella con personajes inolvidables. Su estilo, versatilidad y presencia en la pantalla hicieron que fuera admirada por público y colegas por igual.

Trayectoria destacada

Desde sus inicios, Keaton participó en películas clave que la catapultaron a la fama. Su colaboración con directores como Woody Allen le permitió incursionar en roles que combinaban comedia, drama y romance. Entre sus trabajos más memorables se encuentran Annie Hall, La fuerza del cariño y El padre de la novia, por citar sólo algunos.

Además de actuar, Diane Keaton también incursionó en la producción cinematográfica y fue considerada una figura influente en la industria del entretenimiento, innovando en su forma de asumir personajes femeninos complejos.

Legado y despedida

La noticia de su muerte provocó una ola de afecto y reconocimiento en redes sociales y medios internacionales. Figuras del cine expresaron sus condolencias y destacaron el impacto de su obra en varias generaciones.

Aunque es una pérdida dolorosa, su cine y su legado artístico seguirán presentes. En los próximos días podrían revelarse más datos sobre su partida y los arreglos funerarios.