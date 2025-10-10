Video: Billie Eilish se lleva tremendo susto tras ser agredida por fan en pleno concierto

La cantante Billie Eilish, de 23 años, vivió un momento muy complicado durante el concierto que ofreció, la noche del jueves 9 de octubre, en la ciudad de Miami, Florida, luego de que un seguidor la agrediera.

La escena, que quedó grabada en video, muestra a la artista caminando debajo del escenario y muy cerca de sus fans, siendo en ese instante que fue jalada bruscamente por un hombre, lo que provocó la rápida intervención de su equipo de seguridad.

La agresión se suscitó cuando Billie Eilish interpretaba el tema ‘Everything I Wanted’ y se acercó de más a sus seguidores, siendo ahí que uno de ellos la sujetó con fuerza del brazo, provocando que la artista se golpeara contra la valla metálica y el resto ya es historia.

Los videos del momento, que muestran diversos ángulos de la agresión, se viralizaron en cuestión de horas y en ellos se ve la preocupación de varios de los seguidores que estaban en esa zona del Kaseya Center, así como la rápida reacción que tuvieron sus elementos de seguridad, quienes redujeron de inmediato al hombre que la agredió.

Tras lo sucedido el hombre, cuya identidad no se ha revelado, fue sacado del recinto por los elementos de seguridad.

“La persona fue expulsada del Kaseya Center. Eso fue todo”, informó el Departamento de Policía de Miami a Entertainment Weekly.

Hasta el momento la cantante no ha emitido comentario alguno al respecto, sin embargo, se sabe que no sufrió lesiones mayores.

Sigue leyendo: