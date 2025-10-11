Salen a la luz videos de los instantes posteriores al asesinato del cantante Fede Dorcaz

La noche del jueves 9 de octubre el medio del espectáculo mexicano se vistió de luto por la lamentable muerte del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, quien perdió la vida luego de que fuera atacado a balazos en calles de la Ciudad de México.

Fede, quien a partir del lunes formaría parte del concurso ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, falleció a bordo de la camioneta de lujo en la que circulaba sobre la lateral del Periférico, una de las avenidas más importantes de México, luego de que los ocupantes de dos motocicletas abrieran fuego en su contra.

Aunque en un inicio se manejó la hipótesis de que se había tratado de un intento de asalto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desestimó esta posibilidad, al señalar que se trató de un ataque directo.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana por medio de sus redes sociales.

Si bien aún no se conoce el móvil del crimen, ni tampoco la identidad de sus agresores, el reportero Carlos Jiménez ya dio a conocer fotografías de las cuatro personas que habrían participado en el crimen. Dos de ellos aparecen portando sus cascos de motociclistas, mientras que los otros se taparon la cabeza con el gorro de sus outfits.

También compartió algunos videos que muestran a los cuatro sujetos, que habrían participado en el crimen, abandonando la zona a bordo de dos motocicletas con destino al Estado de México.

“De acuerdo con información de Carlos Jiménez, de ‘C4 en Alerta’, hombres que viajaban en motocicletas fueron los autores de la agresión. Le dispararon sin robarle sus pertenencias, iban por él. La camioneta en la que viajaba el modelo, al parecer, era rentada”, informaron desde Milenio.

No habría estado solo.

Si bien las autoridades aún no se han pronunciado al respecto, Azteca Noticias dio a conocer que el modelo intentó descender de la camioneta, pero falleció en cuanto logró salir de la unidad.

También se compartió que no estaba solo al interior del vehículo cuando sucedió el ataque, sino que estaba en compañía de una mujer, quien resultó lesionada y fue enviada a un hospital, sin que, hasta el momento, se haya revelado su identidad o la gravedad de sus heridas.

