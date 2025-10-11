Las casas y la pasión inmobiliaria de Diane Keaton: el otro hobby de la estrella de Hollywood

La mañana del sábado 11 de octubre se registró la muerte de la reconocida actriz de Hollywood, Diane Keaton, a los 79 años.

Además de ser reconocida por su roles en el mundo del cine, los cuales le otorgaron diversos galardones, Diane también era famosa por su pasión por el mundo de los bienes raíces, la arquitectura, el diseño y la rehabilitación de casas.

Por décadas, mientras conquistaba la pantalla grande con sus personajes, Diane Keaton también se daba tiempo para comprar, rehabilitar y vender mansiones en lugares emblemáticos como Los Ángeles y Manhattan, aunque también exploró otros mercados.

A continuación hacemos un repaso por algunas de sus propiedades más famosas.

Casa en el Cañón Sullivan

Las propiedades que tenía en su cartera inmobiliaria tenían su toque de encanto, tal y como sucedió con la conocida como ‘La Casa que Pinterest Construyó’, la cual lanzó a la venta en marzo del 2025 por $28.9 millones de dólares, pero el 24 de septiembre fue sacada del mercado, sin que se sepan, hasta ahora, los motivos.

Esa casa, que diseñó tras inspirarse en el mundo de Pinterest, se ubica en el Cañón Sullivan y cuenta con cinco recámaras y con siete baños.

Casa en el desierto de Arizona

También llegó a poseer una mansión en pleno desierto de Arizona, la cual se encargó de transformar antes de lanzarla a la venta, en plena pandemia, por $2.2 millones de dólares.

La casa se la compró a la escritora Katie Lison y a su esposo, Chris Cokinos, en 2018 por $1.5 millones de dólares.

Más propiedades

También llegó a poseer una centenaria propiedad ubicada en Laguna Beach; otra más en Los Ángeles que fue diseñada por Lloyd Wright, el hijo de Frank Lloyd Wright; así como una de estilo colonial español en el área de Beverly Hills.

Al igual tuvo un apartamento en San Remo, en la ciudad de Nueva York, el cual adquirió cuando tenía tan solo 30 años y con lo que dio muestras de su gran visión para este negocio. Su apartamento estaba frente a Central Park, pero lo tuvo que vender porque la cooperativa no le permitía alquilarlo.

