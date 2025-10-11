Pronóstico del clima en Los Ángeles para este sábado 11 de octubre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un sábado con cielos sin presencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:55 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:24 h. En total tendremos 11 horas de sol a lo largo de este sábado.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 61 y los 79 grados Fahrenheit (16 y 26ºC).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.