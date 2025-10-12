Miami: el tiempo para hoy domingo 12 de octubre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 12 de octubre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos cielos sin nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 8 y habrá cielos despejados. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:18 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:56 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con alguna llovizna. Las temperaturas variarán entre los 75 y los 86 grados Fahrenheit (24 y 30 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 84%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

