Agentes de ICE rompen vidrios de un auto para detener a un inmigrante: una bebé iba a bordo

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Colorado generó indignación, luego de que agentes federales rompieran los vidrios de un vehículo para detener a un inmigrante mexicano, mientras una bebé de un mes se encontraba dentro del auto.

La escena fue grabada por la esposa del detenido, Maya England, una ciudadana estadounidense de 21 años, quien relató que tanto ella como su hijo resultaron con raspaduras a causa de los vidrios rotos.

El incidente ocurrió en la ciudad de Alamosa, cuando la familia salía de una corte del condado tras asistir a una audiencia relacionada con un cargo menor contra José de Jesús Aguilera Bautista, un mexicano de 33 años.

Según contó England a CNN, “tres vehículos comenzaron a seguirnos poco después de salir del tribunal”, lo que despertó su temor.

“Fue tan rápido y tan brutal”

De acuerdo con The Colorado Sun, los autos que los seguían no tenían luces, sirenas ni insignias policiales visibles. La mujer relató que uno de ellos “se salía y metía del carril”, por lo que comenzó a grabar con su teléfono.

En cuestión de segundos, el vehículo fue bloqueado y los agentes, armados, rompieron la ventana lateral para sacar a su esposo por la fuerza.

“Fue tan rápido y tan brutal que yo estaba más asustada por mi hijo”, contó England. La joven aseguró que los agentes no mostraron una orden judicial a pesar de que ella la solicitó en repetidas ocasiones. Tras el operativo, tanto ella como la bebé sufrieron heridas leves causadas por los fragmentos de vidrio.

ICE confirmó la detención

En declaraciones a CNN, un portavoz de ICE afirmó que se trató de una “operación específica” y que Aguilera Bautista fue informado de la orden de arresto.

La agencia explicó que el hombre es un inmigrante indocumentado con una expulsión previa y que los agentes rompieron los vidrios “para garantizar la seguridad durante la detención”, ya que el conductor no habría acatado las órdenes de detenerse.

Sin embargo, la versión de la familia difiere. England aseguró que su esposo fue deportado a México sin previo aviso y antes de poder reunirse con su abogado. “Me dijo: ‘Te quiero, estoy bien. Mañana hablamos’. Pero a las dos de la madrugada lo sacaron de la celda y a las diez de la mañana ya lo habían transferido”, relató.

