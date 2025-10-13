“Barby” Juárez sale victoriosa de su penúltima pelea profesional; venció a la japonesa Tomomi Takano

La mexicana Mariana ‘Barby’ Juárez, veterana de 45 años, derrotó por decisión unánime a la japonesa Tomomi Takano y retuvo el cinturón plata de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la penúltima pelea de su carrera.

‘Barby’, quien tuvo su primera contienda profesional en 1998, se impuso en las tres tarjetas por 100-90.

🥊🏆Mariana ‘Barby’ Juárez derrota a Tomomi Takano y retiene el título del WBC. La boxeadora mexicana hizo una pelea perfecta de principio a fin para quedarse con el triunfo por unanimidad. pic.twitter.com/8cF2LtXqeQ — Televisa Puebla (@TelevisaPuebla) October 12, 2025

Con el resultado, Juárez suma 58 triunfos, 20 por nocaut, 13 derrotas y cuatro empates; Takano, de 38 años, se quedó en 14 victorias, nueve por la vía rápida, seis derrotas y un empate.

El último combate en la carrera de Mariana Juárez, histórica del boxeo femenino mexicano, se realizará el próximo año en un evento organizado por el CMB en la explanada del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

🥊✨ Se despide una leyenda: La Barby Juárez anuncia su retiro en 2026 con una función histórica en el Monumento a la Revolución 🇲🇽💖#LaBarbyJuárez #BoxeoMexicano #LeyendaDelRing #AdiósAlRing pic.twitter.com/iKlOnLYCOa — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) October 9, 2025

La ‘Barby’ fue agresiva desde el inicio de la pelea. No permitió que la japonesa conservara la distancia gracias a altura de 1.73 metros por el 1.67 de la mexicana, que castigó al cuerpo y buscó con el volado de derecha hacer daño en el rostro de su oponente.

La capitalina sostuvo el ritmo en el segundo asalto con repeticiones al rostro de una Takano que desmayó la guardia en un par de ocasiones para provocar a Mariana.

Tomomi, quien también se dedica al modelaje, insistió en su postura de burla y marcada sonrisa en la tercera y cuarta vuelta ante el repetitivo jab y golpes al cuerpo de Juárez.

En el quinto episodio, ‘Barby’, a pesar de la falta de velocidad por su veteranía, entró con ganchos y rectos sobre el rostro de la nacida en Tokio, que permaneció con los guantes amarrados.

La pugilista asiática al fin soltó un par de volados de derecha y alguna izquierda en el sexto que poco daño hicieron a su oponente.

Mariana Juárez abrió el labio de Takano con un potente recto de zurda que la hizo tambalear en el séptimo.

La labor de demolición de ‘Barby’ se intensificó en el ocho. Izquierdas al rostro y repeticiones al cuerpo ante una rival que desesperada buscó el amarre para detener el castigo.

En el noveno, la mexicana golpeó a una Tomomi que se mantuvo en pie de milagro y que salió al décimo a tirar como no lo hizo en toda la pelea, pero Juárez respondió para sellar su triunfo.

“Ella recurrió mucho al abrazo, se nos complicó, pero sacamos los mejores golpes”, dijo al final de la función Mariana Juárez, quien quiere para su pelea de despedida a su compatriota Jackie Nava, una de sus rivales más enconadas en el profesionalismo.

*Con información de EFE.

