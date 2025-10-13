Economías estatales en peligro: Moody’s identifica a más de 20 en recesión

Al menos unos 20 estados de Estados Unidos están al borde de una recesión económica, según un reciente análisis publicado por Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics.

“Los datos estatales dejan claro por qué la economía estadounidense está al borde de la recesión. Según mi análisis de diversos datos, los estados que representan casi un tercio del PIB estadounidense están en recesión o en alto riesgo de recesión, otro tercio se mantiene estable y el tercio restante está en creciendo”, escribió Zandi en la red social X.

En el informe, el especialista destacó que unas 13 entidades ya se encontraban a la deriva económica a diferencia de otros 15 estados que actualmente están en plena expansión; no obstante, indicó que aquellos que mostraron un alto riesgo de contracción económica tienen notable participación en el producto interno bruto (PIB) del país.

“Los estados que experimentan recesiones están repartidos por todo el país, pero el área más amplia de DC se destaca debido a los recortes de empleos gubernamentales. Los estados del sur son generalmente los más fuertes, pero su crecimiento se está desacelerando. California y Nueva York, que juntos representan más de una quinta parte del PIB estadounidense, se mantienen firmes, y su estabilidad es crucial para que la economía nacional evite una recesión”, agregó el economista.

En el análisis se comparte la lista de las entidades con las economías más grandes que actualmente figuran como en estado de recesión o riesgo de contracción económica:

Illinois (3,85% del PIB de EE. UU.).

Georgia (3,03%).

Washington (3,02%).

Nueva Jersey (2,93%).

Massachusetts (2,73%).

Virginia (2,66%).

Por otro lado, el especialista en su análisis detalló también las entidades que tienen economías a flote:

California (14,5%).

Nueva York (7,92%).

Ohio (3,14%).

Michigan (2,44%).

Finalmente, en el estudio se indican cuáles son actualmente los estados con economías en expansión:

Texas (9,41%).

Florida (5,78%).

Pensilvania (3,54%).

Carolina del Norte (2,86%).

El análisis publicado por economista jefe de Moody’s Analytics se da a conocer en medio de un cierre de gobierno y una suspensión en la publicación de ciertos informes y datos económicos relevantes.

