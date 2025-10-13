Se vive gran expectativa por inminente liberación de rehenes

El brazo armado de Hamás publicó el lunes una lista de 20 rehenes supervivientes retenidos en Gaza que se espera que sean liberados como parte de un acuerdo alcanzado con Israel.

Los rehenes nombrados por las Brigadas Ezzedine al-Qassam en su canal de Telegram se encuentran entre los 48 cautivos, tanto vivos como fallecidos, retenidos por militantes palestinos en Gaza desde el ataque a territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Tel Aviv amaneció expectante, con cientos de personas reunidas ya en la Plaza de los Rehenes de la ciudad, ante la liberación de los cautivos por parte de Hamás, que según la prensa israelí comenzará a las 8:00 hora local (5:00 GMT), y la posterior visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde antes de despuntar el día, los israelíes ya ondeaban en esta plaza de Tel Aviv, que lleva dos años albergando concentraciones y actos diversos para pedir que los rehenes vuelvan a casa, banderas israelíes, carteles con las caras de los cautivos y de Trump, así como frases como “Un nuevo día se levantará” y “Paz en Israel”.

Primera ronda de liberaciones

Según el canal israelí N12, se espera que se produzca la primera ronda de liberaciones de los rehenes vivos (se calculan en unos 20) a las 8:00 hora local en la zona del corredor de Netzarim de Gaza, una línea que divide la franja de este a oeste por debajo de su capital.

Posteriormente, a las 10:00 horas local, aHamás y las milicias palestinas liberarán al resto en la zona de Jan Yunis (sur de la Franja) y en los campamentos del centro de Gaza.

Poco antes de esta segunda entrega se espera que Trump aterrice en el aeropuerto de Tel Aviv, en una breve visita a Israel de cuatro horas que será la primera de su mandato.

La agenda de Trump

El presidente estadounidense será trasladado a Jerusalén bajo fuertes medidas de seguridad (la autopista que une esta ciudad con Tel Aviv se cortará al tráfico durante varias horas), y una vez en la ciudad santa se reunirá con familiares de los rehenes y dará un discurso en inglés ante la Knéset (Parlamento).

De allí partirá a Egipto para asistir a la firma formal del acuerdo de alto el fuego para Gaza entre Israel y Hamás impulsado por Estados Unidos, país mediador en el conflicto

El plan de liberación es que las milicias entreguen a los rehenes a la Cruz Roja dentro del enclave palestino, que los trasladará a manos del Ejército israelí. Este a su vez los llevará a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza y ya en suelo israelí, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias.

Rehenes irán a hospitales

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una “breve ceremonia” y rezo judios.

Los cuerpos serán transportados en ataúdes cubiertos por la bandera israelí y trasladados al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde comenzará el proceso de identificación de los cadáveres y la notificación a las familias para que puedan celebrar los entierros

El Gobierno israelí asume la posibilidad de que Hamás no haga entrega de todos los cadáveres este lunes al no haber sido capaz de localizarlos. Por ello, el acuerdo de alto el fuego recoge que un cuerpo internacional ayudará a localizar a cuerpos de los rehenes que no sean hallados.

La ofensiva militar israelí en Gaza comenzó en respuesta al ataque lanzado el 7 de octubre de 2023 por parte del grupo islamista palestino Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea y otros países.

Ese ataque dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la agencia AFP basado en datos israelíes. La guerra israelí en Gaza ha matado al menos a 64.700 palestinos, mayoritariamente civiles, de acuerdo al Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.

