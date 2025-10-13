Horóscopo: qué será de tu semana del 13 al 18 de octubre de 2025

Consulta el horóscopo de la semana de tu signo del zodiaco y descubre qué le deparan los astros en el amor y el dinero.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Pese a su buena disposición se abrirá un abismo entre usted y los demás. No quede aislado, conéctese con quienes ama y lo aman.

DINERO: Pequeñas revelaciones que conducirán a grandes cambios. Si actúa con agudeza, hará que los negocios mejoren día a día.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Con miedo a perder toda su vitalidad? Cuide sus energías.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Menos temperamental aunque irresistible como siempre. Con ganas de iniciar un tierno romance o de afianzarse si ya está en pareja.

DINERO: Desorden. No tiene que apostar todas sus cartas de una vez. Sea prudente, porque los tiempos así lo reclaman.

CLAVE DE LA SEMANA: Tal vez soñar sea su mejor refugio. Fin a indecisiones.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Bien acompañado y contenido por los suyos. Paralelamente, se sentirá atraído por una persona que le demostrará mucho interés.

DINERO: Al límite. Todo su tiempo y sus energías comprometidos en un trabajo arduo. Pruebe escapar de su rutina.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea franco con quien quiere. Lo escucharán.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Inseguro y algo irritable. Si habla de su malestar se sentirá liberado y a gusto con la persona que tiene al lado. Linda conquista.

DINERO: Ganará experiencia en una actividad que promete ingreso a futuro. Tiempo de armar un buen equipo de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje que otros le impongan ideas; trate de negociar.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Preocupaciones íntimas que la ternura familiar compensará. El problema es la presión externa a la que se enfrenta. Deberá perdonar.

DINERO: Esta semana no firme nada, a menos que haya leído varias veces el documento. Trabajar en grupo ayudará.

CLAVE DE LA SEMANA: La ansiedad le juega en contra. Quietud es la consigna.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: El secreto está en conciliar lo que tanto quiere con lo que las circunstancias permiten. Tenga en cuenta los tiempos ajenos.

DINERO: Cuídese de gente que lo informe mal o no lo asista como debiera. Sus colaboradores tendrán que rendirle cuentas.

CLAVE DE LA SEMANA: Elija a quienes demuestren con hechos lo que predican.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Los amigos del alma allanan su camino. Todo desacuerdo familiar va a resolverse en breve. Conmueve a su pareja con una disculpa.

DINERO: Convoque a colegas porque lo seguirán sin cuestionarlo. Superiores reconocen su eficiencia. Popularidad.

CLAVE DE LA SEMANA: No intente controlar a los demás y lo respetarán.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Pequeños desacuerdos que se superan a fuerza de diálogo y cariño. Acérquese a sus seres queridos, no mida tanto qué recibe o da.

DINERO: La vida lo ayuda a ponerse de pie. Con tanta intuición como eficiencia, hará negocios con próspero final.

CLAVE DE LA SEMANA: En el amor importa cada movimiento. Juegue sabiamente.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Momentos espléndidos. Antiguos amigos serán el puente que lo lleve a un nuevo puerto. Lo adorarán, diga lo que diga y haga lo que haga.

DINERO: Personas dinámicas lo rodean e intentan contagiarle su espíritu emprendedor. Nuevos y buenos proyectos.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Sus emociones oscilan? Nadie tiene por qué enterarse.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Puede que se retraiga frente a un exceso de demanda afectiva. Conviene no reabrir viejas heridas. Calle si no sabe qué decir.

DINERO: Cerrará tediosos trámites que estaban pendientes. No haga proyectos que requieran gran desgaste físico.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite sacrificarse por quien nunca lo agradecerá.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Ávido de experiencias, inicia una relación que tal vez no le convenga. Disfrute lo que tiene. Buena etapa para el encuentro.

DINERO: Son buenos tiempos para hacer nuevas asociaciones y también para darle espacio a su vocación. Pruebas.

CLAVE DE LA SEMANA: Si debe defender una causa justa, hacerlo en grupo es mejor.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Le costará hacerse entender. Desazón y algo de interferencia. No se descuide, estar atractivo mejorará su autoestima y su humor.

DINERO: Es momento de levantar cabeza. Si le molesta el trato de alguien puntual en su trabajo, hágalo saber.

CLAVE DE LA SEMANA: Es un error callar lo que le duele o molesta. Exprésese.

Por Kirón