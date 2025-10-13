Polestar vendió tanto en tres meses como en todo 2024

En apenas el tercer trimestre de 2025, Polestar logró vender la misma cantidad de coches eléctricos que en todo 2024, un logro que refleja un crecimiento vertiginoso en la industria automotriz.

La marca sueca ha reportado un aumento del 36 % en ventas durante los primeros nueve meses del año, consolidando su mejor desempeño desde la fundación de la compañía.

Hasta septiembre, Polestar entregó más de 44,000 unidades en todo el mundo, impulsadas por la demanda sostenida en Europa, Norteamérica y Asia. Estos números destacan no solo el apetito por los vehículos eléctricos premium, sino también la efectividad de la estrategia de la marca en mercados clave.

Estrategia de modelos y expansión global

El éxito de Polestar no es casual. La marca ha logrado combinar una ampliación de su gama de vehículos, con modelos que atraen tanto a clientes nuevos como a quienes ya confiaban en el Polestar 2, su pilar histórico.

La llegada del Polestar 3 y Polestar 4 ha sido clave para diversificar la oferta, ofreciendo SUV y sedanes eléctricos con autonomía competitiva y tecnología de última generación.

Además, la integración de servicios digitales y configuradores en línea ha permitido a Polestar captar clientes en mercados emergentes sin depender exclusivamente de concesionarios tradicionales, un paso estratégico que fortalece su posicionamiento premium.

Demanda sólida en un mercado competitivo

El crecimiento de Polestar ocurre en un contexto desafiante, con costos de producción en aumento y una competencia feroz entre fabricantes de vehículos eléctricos. Sin embargo, la marca ha logrado mantener una cartera de pedidos en aumento y una demanda estable.

Este desempeño refleja la confianza del mercado en su propuesta, donde la sostenibilidad y la tecnología se combinan con un diseño atractivo y una experiencia de usuario diferenciada. Polestar se consolida así como un ejemplo de cómo las marcas independientes de coches eléctricos pueden competir de tú a tú con fabricantes tradicionales.

El auge de Polestar también evidencia la aceleración de la adopción de vehículos eléctricos a nivel global. Las cifras de ventas y pedidos muestran que los consumidores están dispuestos a invertir en movilidad eléctrica, incluso ante un escenario de incertidumbre económica y precios fluctuantes en componentes clave.

Con la expansión en marcha y una línea de modelos renovada, Polestar ahora enfrenta el reto de consolidar la rentabilidad. La marca busca optimizar su eficiencia industrial y mejorar los márgenes de beneficio, mientras mantiene el ritmo de crecimiento en ventas y la calidad percibida de sus vehículos.

Además, la compañía planea aprovechar la innovación tecnológica de sus vehículos eléctricos para reforzar la fidelidad de sus clientes y seguir ampliando su presencia en mercados donde la competencia se intensifica año tras año.

