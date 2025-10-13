Signos del zodiaco chino que tendrán buena fortuna del 13 al 19 de octubre

La semana del 13 al 19 de octubre de 2025 estará marcada por una vibración de renovación, sabiduría y liberación energética.

Tres signos del zodiaco chino se verán especialmente favorecidos por los astros: Cabra, Dragón y Serpiente.

Durante este periodo, la energía del ciclo lunar chino potencia los rituales de abundancia, la sanación emocional y la expansión personal.

Aquellos que estén alineados con su propósito interior podrán atraer suerte, nuevas oportunidades y claridad espiritual.

Si perteneces a uno de estos tres signos, prepárate para recibir prosperidad, intuición y recompensas cósmicas.

1. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra será uno de los signos más bendecidos esta semana. Según predicciones de Your Tango, su mente abierta y espíritu generoso la convierten en un imán para la buena fortuna y la sabiduría.

Este es un momento ideal para reconectarte con tu esencia y con los demás desde la compasión y la empatía.

El 17 de octubre, día especialmente favorable para tu signo, utiliza colores claros como melocotón, marfil o blanco roto.

Estos tonos ayudan a limpiar tu campo energético y atraer una sensación de paz mental y emocional.

Sin embargo, evita choques con personas del signo Buey, ya que podrían mostrar actitudes controladoras o críticas que bloqueen tu sensación de libertad.

Ritual Feng Shui para la Cabra

Para eliminar bloqueos y atraer prosperidad, enciende una vela junto a una moneda o un cuenco con arroz.

Este ritual, realizado el viernes 17, Día de Recepción de la Cabra de Tierra, simboliza gratitud por lo que tienes y apertura a lo que viene.

Pasar tiempo con personas o animales del signo Caballo también potenciará tu energía de éxito y equilibrio emocional.

2. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón entra en una fase de renacimiento energético. La fortuna llega a ti en la medida en que logres liberar aquello que ya no tiene propósito en tu vida.

Esta semana, la energía del cielo te invita a cerrar ciclos y dejar atrás relaciones o situaciones que ya no vibran contigo. Cuanto más espacio liberes, más rápido llegará la prosperidad.

El 14 de octubre, Día de la Destrucción del Dragón de Fuego es perfecto para purificar tu energía.

Quema una hoja de laurel y repite mentalmente: “Dejo ir lo que no me pertenece. Confío en el tiempo perfecto del universo.”

Evita relacionarte con personas del signo Perro, ya que podrían obstaculizar tus proyectos con actitudes conservadoras o falta de visión.

En cambio, las alianzas con un Gallo te traerán claridad y buena comunicación.

Colores y energía para el Dragón

Usa rojos oscuros o borgoña para fortalecer tu poder interior y encender tu confianza. Este tono te recordará que el cambio no siempre es cómodo, pero sí necesario para atraer prosperidad duradera.

3. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Para la Serpiente, la buena fortuna se activa cuando logra mantener la calma ante los desafíos. Esta semana pondrá a prueba tu intuición, resiliencia y claridad emocional.

El miércoles 15 de octubre, Día de Peligro de la Serpiente de Fuego, pueden surgir malentendidos o pérdidas menores, pero todo esto tiene un propósito purificador.

Las dificultades que enfrentas te ayudarán a revelar tu verdadera fortaleza y atraerás admiración y apoyo inesperado.

Debes tener cuidado con personas del signo Cerdo, ya que podrían ocultar información o actuar por interés. Confía en tu intuición: si algo no se siente correcto, no lo ignores.

Ritual para equilibrar tu energía

Usa el color verde esmeralda para contrarrestar el exceso de fuego y mantenerte en equilibrio.

Coloca un pequeño recipiente con agua cerca de tu cama o espacio de trabajo, un remedio Feng Shui que aleja la energía negativa y estabiliza las emociones.

Los signos del Mono serán tus mejores aliados esta semana, ya que su inteligencia práctica te inspirará a transformar los problemas en oportunidades.

Preguntas sobre el horóscopo chino del 13 al 19 de octubre

Los signos Cabra, Dragón y Serpiente recibirán energía de abundancia y renovación según el horóscopo chino de octubre 2025.

¿Qué rituales puedo hacer para atraer fortuna?

La vela Feng Shui con arroz, el uso de colores de poder y los elementos de purificación como agua o laurel son ideales para activar la prosperidad.

¿Por qué algunos signos tienen más suerte que otros?

Porque cada semana, las energías celestiales y los días específicos del calendario chino activan distintos elementos favorables o desafiantes según el signo.

¿Cuáles son los mejores días para atraer prosperidad?

El 14 y el 17 de octubre de 2025 serán los más auspiciosos para realizar rituales de agradecimiento o meditación enfocada en la abundancia.

¿Qué colores ayudan a atraer suerte esta semana?

El melocotón, blanco roto, rojo oscuro y verde esmeralda están asociados con la renovación, la confianza y el equilibrio espiritual.

