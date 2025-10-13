Veterano de la Marina acusado de planear tiroteos en escuela y zoológico de Texas

Un veterano de la Infantería de Marina fue arrestado después de supuestamente amenazar con abrir fuego en una escuela secundaria y en el zoológico de Houston, Texas, tras provocar una persecución policial a alta velocidad, informaron las autoridades.

Joshua Finney, de 38 años, fue acusado de enviar mensajes a un familiar a través de Facebook, donde habría afirmado que planeaba disparar en la escuela secundaria Morton Ranch, en Katy, y en el zoológico de Houston. El familiar también indicó que Finney envió fotografías posando con armas, según reportó la cadena local ABC 13.

Sin embargo, un portavoz del Distrito Escolar Independiente de Katy negó que existiera una amenaza activa o previa contra la escuela. “La información reportada en ese artículo es inexacta”, declaró el vocero tras confirmar que la Oficina del Sheriff del Condado de Harris descartó cualquier peligro para la comunidad educativa.

Choque con patrullas y arresto armado

Las fuerzas del orden localizaron a Finney el martes y, al intentar detenerlo, el sospechoso inició una persecución que se extendió por ocho millas a velocidades de hasta 110 millas por hora.

Según un magistrado, Finney “condujo por el arcén, zigzagueó entre carriles, manejó en sentido contrario y chocó contra dos patrullas y conductores inocentes”.

Al ser detenido, la policía halló un arma cargada con 39 cartuchos dentro de su vehículo. Los investigadores también obtuvieron un video que lo muestra conduciendo cerca de la escuela secundaria Morton Ranch antes del arresto.

Durante la audiencia de causa probable celebrada el miércoles, Finney no compareció ante el tribunal porque se encontraba recluido en una unidad de salud mental.

La policía indicó que enfrenta cargos por acoso, evasión policial y posesión ilegal de armas debido a un extenso historial criminal.

La investigación continúa, y el jueves la fianza fue fijada en 10 millones de dólares.

