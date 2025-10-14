window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

10 trabajos de medio tiempo en EE.UU. que son bien pagados: $30-$60 la hora

Estos 10 trabajos de medio tiempo en EE.UU. ofrecen flexibilidad y pagan entre $30 y $60 la hora, ideales para complementar ingresos en 2025

Por  Alberto Daniel Barboza

En Estados Unidos, tener un trabajo de medio tiempo no siempre significa ganar poco. Cada vez más profesionales y estudiantes buscan empleos flexibles que les permitan mantener un buen ingreso sin comprometer toda su jornada.

En pleno 2025, varias ocupaciones ofrecen sueldos que van de los $30 hasta los $60 por hora, combinando autonomía, buena demanda y posibilidades de crecimiento.

10 trabajos bien remunerados y de medio tiempo en EE.UU.

1. Diseñador gráfico freelance

Los diseñadores gráficos continúan entre los más cotizados en el mercado digital. Muchos trabajan por proyectos o a medio tiempo, cobrando entre $35 y $55 la hora, según su experiencia y portafolio.

2. Asistente virtual

Cada vez más empresas contratan asistentes virtuales para tareas administrativas o de gestión de agenda. Este empleo puede pagarse entre $30 y $45 por hora, ideal para quienes dominan el inglés y la organización.

3. Tutor académico en línea

Los tutores especializados en matemáticas, ciencias o idiomas pueden ganar $35-$60 la hora trabajando desde casa, gracias a plataformas educativas como Wyzant o Varsity Tutors.

4. Programador o desarrollador web

La demanda de desarrolladores sigue en aumento. Aun trabajando medio tiempo, pueden recibir $40-$60 la hora creando páginas o aplicaciones.

5. Conductor de reparto especializado

Conductores que trabajan con empresas como Amazon Flex o Instacart ganan de $30 a $40 por hora, especialmente en zonas urbanas con alta demanda.

6. Redactor o creador de contenido

Los escritores y creadores digitales que trabajan por encargo pueden obtener $30-$50 la hora si dominan SEO o copywriting.

7. Fotógrafo profesional

Los fotógrafos que ofrecen servicios para eventos o retratos personales cobran entre $40 y $60 la hora, dependiendo del tipo de trabajo y la experiencia.

8. Técnico de soporte informático

Empresas pequeñas y medianas contratan técnicos de medio tiempo para resolver fallos o mantener sistemas. El salario ronda los $35-$50 la hora.

9. Entrenador personal

En gimnasios o de manera independiente, los entrenadores personales ganan entre $40 y $60 la hora, especialmente si cuentan con certificaciones.

10. Cuidador de mascotas o paseador de perros

En ciudades como Nueva York o Los Ángeles, cuidar o pasear perros puede generar entre $30 y $45 por hora, con horarios flexibles y buena demanda.

