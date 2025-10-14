Amanda Serrano regresa al ring contra la campeona mexicana Erika Cruz

Amanda Serrano hará su esperado regreso frente a sus compatriotas en una revancha contra la mexicana Erika Cruz, campeona unificada de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el sábado 4 de enero en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico.

En una nota de prensa de Most Valuable Promotions (MVP), Serrano celebró poder hacer esta pelea en su tierra con Cruz, ya que ambas pelearán bajo las mismas reglas de los hombres con asaltos de tres minutos cada uno.

“Cada vez que subo al ring, lucho por todas las mujeres, por la igualdad y por Puerto Rico. Poder pelear asaltos de tres minutos en una defensa unificada del título mundial frente a mi gente será uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera. Cuando me lesioné en marzo pasado, prometí volver a pelear en Puerto Rico, y ahora por fin ha llegado el momento. Quiero agradecer a Erika Cruz por elegirme para enfrentarme en 10 x 3:00 y por unirse a mí para hacer esta declaración a favor de la igualdad en el boxeo femenino”, dijo.

“Juntas, estamos demostrando a todas las jóvenes que pueden lograr todo lo que se propongan y que las boxeadoras merecen las mismas oportunidades que los hombres. Cualquiera que haya visto nuestra primera pelea sabe que esta será una batalla campal, y estamos listas para hacer historia nuevamente el sábado 4 de enero, en vivo por DAZN a nivel mundial”, agregó.

En cambio, la campeona Erika Cruz aseguró que la rivalidad entre México y Puerto Rico es una de las más emocionantes del boxeo mundial e invitó a los fanáticos a que no se pierdan esta batalla.

“Estoy muy feliz y emocionada por esta gran oportunidad de enfrentarme una vez más a la gran campeona puertorriqueña, Amanda Serrano. Agradezco a mi promotora, Universal Promotions, y a MVP por hacer realidad esta revancha. Esta es la rivalidad más emocionante del boxeo mundial. México contra Puerto Rico es una guerra garantizada. Si nuestra primera pelea fue una batalla colosal, no se pueden perder lo que sucederá el sábado 4 de enero. ¡Viva México!”, declaró.

En su primer enfrentamiento, Amando Serrano derrotó a Erika Cruz por decisión en febrero de 2023, convirtiéndose en el primer campeón indiscutible de boxeo de Puerto Rico, ya sea masculino o femenino, en la historia. Esta sangrienta disputa fue nombrada la Pelea Femenina del Año de la OMB en 2023.

En su último duelo, Serrano perdió por tercera vez ante Katie Taylor en julio, mientras que la mexicana venció por nocaut técnico a Maricruz Rodríguez González el pasado mes de mayo.

Amanda Serrano, de 36 años, perdió la revancha contra Taylor el pasado mes de noviembre y busca venganza. La puertorriqueña cuenta con un récord de 46 victorias, 30 por la vía rápida, así como 3 derrotas y un empate.

Por su parte, Erika Cruz, de 37 años, es campeona unificada. La peleadora mexicana tiene marca de 18 triunfos (cuatro por la vía rápida), dos reveses y un empate en su carreta como profesional.

