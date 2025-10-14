Más de 34,000 sin luz y decenas de familias desplazadas tras tormenta en Arizona

Más de 130 personas fueron desplazadas este lunes tras el paso de una microrráfaga y una tormenta eléctrica en Tempe, Arizona, informó la ciudad en un comunicado.

El fenómeno meteorológico, que comenzó alrededor de la 1:00 p.m. y se prolongó por más de tres horas, causó daños severos en varios edificios de apartamentos y dejó sin electricidad a más de 34,000 clientes.

Una microrráfaga es una pequeña, pero intensa corriente descendente de aire que golpea la superficie y se expande violentamente hacia afuera, generando vientos comparables a los de un tornado, explicó el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de la NOAA.

A las 8 p.m. del lunes, aun 10,000 hogares seguían sin servicio eléctrico, y las autoridades mantenían una alerta de inundaciones en la zona.

Daños en edificios, vehículos y el zoológico

La tormenta arrancó árboles de raíz, volcó postes eléctricos y provocó el colapso parcial de techos. Un complejo empresarial perdió su techo por completo, y decenas de calles quedaron bloqueadas por los escombros.

El Zoológico de Phoenix también sufrió daños significativos dentro y alrededor de sus instalaciones, aunque ningún animal ni miembro del personal resultó herido, informó la institución.

“El zoológico estará cerrado durante los próximos dos días mientras avanzan las labores de limpieza y restauración”, señaló el comunicado.

Lluvias intensas y una ciudad paralizada

El Servicio Meteorológico Nacional informó que cayeron cerca de media pulgada de lluvia en apenas diez minutos, inundando estacionamientos y zonas residenciales.

“Una microrráfaga ocurre cuando una tormenta colapsa sobre sí misma y empuja aire hacia abajo a gran velocidad. Puede confundirse con un tornado por el nivel de destrucción que deja a su paso”, explicó la meteoróloga Katherine Berislavich.

Las autoridades locales advirtieron que el proceso de recuperación podría tardar varios días, mientras cuadrillas trabajan para restablecer la electricidad y despejar las vías.

