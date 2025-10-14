Novia de Fede Dorcaz cuenta su verdad tras el cruel asesinato del cantante en México

El deceso del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz continúa dando mucho de qué hablar por la forma en que se produjo. Fue asesinado, la noche del jueves 9 de octubre, cuando circulaba a bordo de su camioneta de lujo por calles de la Ciudad de México, sin que, hasta el momento, se haya aclarado el móvil del ataque.

La muerte del novio de la influencer Mariana Ávila, quien desde este lunes debió formar parte del concurso ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, ha dado pie a los rumores y a las especulaciones.

En primera instancia se manejó la hipótesis de que se había tratado de un intento de asalto, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que en realidad se habría tratado de un ataque directo ejecutado por los ocupantes de dos motocicletas, los cuales fueron captados por las cámaras de seguridad durante su huida.

Las afirmaciones realizadas por las autoridades, así como cierta información que ha circulado en las redes sociales, no cayeron nada bien en la novia de Fede Dorcaz, quien recurrió a su cuenta de X, antes Twitter, para salir en defensa del cantante, al señalar que no andaba en malos pasos y que su muerte fue víctima de un asalto.

“Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia, no hay más. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir. No dañen la imagen de alguien que siempre fue correcto. Un ángel. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo”, aseguró en su publicación.

En otra publicación compartió que Fede siempre anduvo por el camino del bien y que nunca aceptó nada en su carrera para despuntar, a pesar de que sí llegó a tener más de una propuesta para hacerlo.

“En este mundo de perversión, siempre mi Fede recibió propuestas para que su carrera ‘la impulsaran rápido’, jamás en la vida aceptó. Siempre me dijo que prefería no tener dinero para comer que vender su imagen, siempre tuvo a Dios primero. Siempre trabajó con las uñas”, defendió Mariana ante los señalamientos que ha recibido el fallecido.

Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia, NO HAY MÁS. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir. No dañen la imagen de alguien que siempre fue CORRECTO. UN ÁNGEL. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 11, 2025

También desmintió las versiones que aseguraron que Fede estuvo acompañado durante el ataque, luego de que se especulara que una mujer, que viajaba como copiloto, había resultado herida.

“Por favor dejen de inventar estupideces. Todo lo hacen para dañar la imagen de alguien. Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA NO MENTIRAS, no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó”, concluyó sobre este caso que aún no ha arrojado ningún detenido.

Mi fede iba solito manejando hacia su casa dsps de estar juntos, íbamos hablando por tlf y llamó a sus amigos para contarle lo bien q le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos.

JUSTICIA NO MENTIRAS no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo q pasó — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 11, 2025

Sigue leyendo: