Siete muertos en un brutal accidente en la Interestatal 85 de Georgia

Siete personas murieron este lunes en un violento accidente en la Interestatal 85, en el estado de Georgia, cuando un semirremolque chocó contra una camioneta Dodge y ambos vehículos estallaron en llamas, informaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió en el condado de Jackson, unos 100 kilómetros al noreste de Atlanta, alrededor de la tarde, según detalló Franka Young, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Georgia, a la agencia AP.

Una reacción en cadena

De acuerdo con el reporte preliminar, el camión circulaba demasiado cerca de la camioneta cuando se produjo el impacto. La colisión desencadenó una reacción en cadena que involucró a otros cuatro vehículos en la vía interestatal.

Los siete ocupantes de la camioneta murieron en el lugar del accidente, y hasta el momento no se han revelado sus identidades.

El hecho está siendo investigado por el Equipo de Reconstrucción de Colisiones Especializadas de la Patrulla Estatal de Georgia, que busca determinar las causas exactas del siniestro y si hubo exceso de velocidad o distracción por parte del conductor del semirremolque.

Las autoridades indicaron que el tráfico permaneció cerrado durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza en la autopista.

