Spotify estrena nuevos controles parentales: así puedes proteger el contenido de tus hijos

Spotify acaba de anunciar el lanzamiento de nuevas funciones de control parental para que los padres tengan mayor supervisión sobre la música que escuchan sus hijos dentro del servicio.

Estas herramientas llegan como respuesta directa a las demandas de familias que necesitaban una experiencia más segura y personalizada para los menores, especialmente dentro del plan Premium Familiar.

Novedades en controles parentales de Spotify

A partir de ahora los padres pueden aislar el perfil musical del niño del resto de la familia Crédito: Spotify | Cortesía

La estrella de esta actualización es la posibilidad de crear cuentas gestionadas específicamente para niños menores de 13 años. Esto permite a los padres aislar el perfil musical del niño del resto de la familia, evitando que los contenidos que escuchen los pequeños terminen mezclándose con las recomendaciones y listas personalizadas de los adultos. Es decir, olvídate de que tu Discover Weekly sea invadido por música infantil o tus Wrapped anual cuente historias ajenas.

Desde la configuración de la cuenta familiar, ahora se puede:

Filtrar automáticamente los contenidos explícitos , por lo que ninguna canción con letras inadecuadas para menores aparecerá en su cuenta.



, por lo que ninguna canción con letras inadecuadas para menores aparecerá en su cuenta. Bloquear artistas, canciones y videos : Los padres tienen la opción de restringir acceso a artistas o temas concretos, así como eliminar la visualización de videos que acompañan a algunas canciones y los Canvas (mini bucles animados).



: Los padres tienen la opción de restringir acceso a artistas o temas concretos, así como eliminar la visualización de videos que acompañan a algunas canciones y los Canvas (mini bucles animados). Limitar las funciones interactivas , ya que se eliminan las opciones de mensajería dentro de la app y el acceso a características reservadas para adultos.



, ya que se eliminan las opciones de mensajería dentro de la app y el acceso a características reservadas para adultos. Dejar que los niños creen sus propias listas, tengan favoritos y reciban recomendaciones personalizadas bajo supervisión, promoviendo autonomía sin perder el control.

A diferencia de la app Spotify Kids, que sigue disponible para los más pequeños, las cuentas gestionadas dentro de la app principal permiten una experiencia musical más libre, ideal para los niños que ya empiezan a tener gustos propios pero requieren restricciones adaptadas.

Cómo configurar las cuentas gestionadas

Para disfrutar de estos controles, necesitas tener el Plan Premium Familiar, que incluye hasta seis cuentas individuales para miembros que vivan en el mismo hogar. El proceso es muy sencillo:

Ingresa en la sección de gestión de tu plan familiar en la app de Spotify.



Elige la opción de “Agregar miembro” y selecciona el perfil para menores de 13 años.



Desde ahí podrás ajustar todos los filtros necesarios, bloqueando canciones, artistas y activando el filtro de contenido explícito.



También podrás ocultar los videos y Canvas según lo consideres conveniente.

La experiencia es independiente para cada miembro: cada uno mantiene su propio historial, listas y favoritos, y ningún menor tiene acceso a interacciones sociales ni funciones gateadas por edad. Esto significa que tus hijos pueden disfrutar de la plataforma a su medida, mientras tus datos y recomendaciones permanecen intactos.

Disponibilidad de los nuevos controles parentales

Spotify está expandiendo estas herramientas progresivamente. Tras un programa piloto en países como Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda, las cuentas gestionadas ya están disponibles en Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. El despliegue se irá ampliando a más mercados en las próximas semanas y meses, hasta cubrir la mayoría de los países donde opera el plan Premium Familiar.

Este movimiento coloca a Spotify a la altura de otros grandes servicios que ofrecen protección infantil, y evidencia la apuesta de la compañía por un entorno digital seguro para los más jóvenes. Así, los padres pueden decidir exactamente qué tipo de música pueden descubrir sus hijos y cómo disfrutarla, sin renunciar a la riqueza del catálogo y las posibilidades de la app.

