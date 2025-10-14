Trump critica a la revista Time por una foto de portada donde no le agradó como luce su cabello

El presidente Donald Trump se enfadó con la revista Time por publicar una fotografía suya en portada donde su cabello luce extraño.

En las últimas semanas, el republicano de 79 años intensificó su labor como mediador entre el gobierno de Israel y el grupo islámico Hamás para establecer un alto al fuego en Gaza en el camino de volver a pacificar Medio Oriente.

A través de un plan de paz de 20 puntos, expuesto el mes pasado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump les propuso inicialmente a los líderes árabes generar las condiciones para evitar que miles de palestinos continuaran muriendo en Gaza.

Luego de ello, se enfocó en negociar con Benjamin Netanyahu, primer ministro de la nación judía un alto al fuego a cambio de un intercambio de rehenes en poder de Hamás.

Gracias a dicha labor, se estableció un compromiso de no agresión mutua, lo cual le devolvió la tranquilidad a Medio Oriente, pues el conflicto bélico amenazaba con escalar posiblemente involucrando de manera indirecta a otras naciones.

La controversial portada de Time cuya fotografía le causó desagrado a Donald Trump. (Crédito: Alex Brandon / AP)

A manera de reconocimiento al esfuerzo de Donald Trump, la revista Time, le dedicó la portada en su más reciente edición bajo el título “Su triunfo”.

Sin embargo, la propuesta gráfica de la publicación no resultó agradable ante los ojos de Trump quien, a través de un comentario en la plataforma Truth Social, señaló que la fotografía elegida para la portada “puede ser la peor de todos los tiempos”.

“La revista Time publicó un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto podría ser la peor de la historia. Me hicieron desaparecer el pelo y luego me dejaron algo flotando sobre la cabeza que parecía una corona, pero extremadamente pequeña. ¡Qué raro! Nunca me ha gustado tomar fotos desde ángulos inferiores, pero esta es una foto pésima y merece ser criticada. ¿Qué están haciendo y por qué?”, escribió.

En un mensaje previo, el mandatario estadounidense les agradeció su colaboración a los países involucrados en la negociación para poner fin al conflicto bélico de Gaza.

“Logré mucho en Israel y Egipto. Mucho trabajo, pero no lo cambiaría por nada. ¡Fue una experiencia inigualable! Ahora, todos esos grandes países que han luchado tanto por la región deben unirse y ¡HACER LA TRABAJO! Gaza es solo una parte. Lo más importante es: ¡PAZ EN ORIENTE MEDIO!”, enfatizó.

