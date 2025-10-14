Una pelea con un aficionado lo condenó: Sergio Romero deja Boca Juniors y ya tiene nuevo equipo

Sergio “Chiquito” Romero puso fin a su etapa en Boca Juniors tras rescindir su contrato con el club y será nuevo jugador de Argentinos Juniors. El arquero de 38 años, que llegó en 2022 tras su paso por el Venezia de Italia, explicó que su pelea con un hincha en La Bombonera fue el punto de quiebre en su relación con la institución.

Romero firmó su desvinculación en las oficinas del predio de Boca y habló con la prensa antes de despedirse. “La pelea con el plateísta fue el quiebre. Creo que todos somos seres humanos y muchas veces tenemos situaciones que sabemos sobrellevar y otras que no. Lamentablemente ese día me tocó no saber sobrellevar esa situación”, reconoció el guardameta.

El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución.



Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos. pic.twitter.com/yKsAkzGOud — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2025

El incidente ocurrió durante la derrota 1-0 ante River por la Liga Profesional. Mientras se retiraba al vestuario, un socio lo insultó y Romero reaccionó enfrentándolo cara a cara e incluso golpeándolo. “Me puteó tanto que me encontró”, admitió luego. Aquella reacción tuvo consecuencias internas: fue sancionado por dos partidos y el club decidió buscar un nuevo arquero en el siguiente mercado de pases.

Un ciclo con altibajos y un cierre sin rencores

Pese a ese final amargo, Romero se mostró agradecido con la dirigencia y los hinchas. “Por una desgracia de que un día se me fue la cabeza con un plateísta, fue como la sentencia para mí en este club. Soy un agradecido al hincha, al presidente y al Consejo”, aseguró.

El arquero también tuvo palabras especiales para Juan Román Riquelme: “Más allá de que sea el presidente del club, para mí es un amigo. Arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba, me deseó lo mejor como ha hecho toda su vida”.

🗣️ "POR UNA DESGRACIA DE QUE UN DÍA SE ME FUE LA CABEZA CON UN PLATEISTA, PRACTICAMENTE FUE COMO UNA SENTENCIA PARA MÍ EN ESTE CLUB"



🎙️ Chiquito Romero se refirió al apoyo de los hinchas de #Boca, se mostró agradecido y marcó un episodio en particular como punto de quiebre con… pic.twitter.com/IvHsmK2bij — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2025

Romero deja Boca con 88 partidos disputados, habiendo sido pieza clave en la campaña que llevó al equipo al subcampeonato de la Copa Libertadores 2023. “En un principio me fue bastante bien y en el último año no he podido rendir como realmente se merece este arco. Pero me voy contento. Les he demostrado a muchos que no estaba acabado”, afirmó.

El arquero con más presencias en la historia de la Selección Argentina valoró lo vivido: “Se termina una etapa hermosa. Disfruté muchísimo de este club. Me voy con los mejores recuerdos porque me hicieron sentir que estaba en mi casa”.

Por su parte, Boca emitió un comunicado oficial confirmando la salida: “El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”.

Ahora, Chiquito continuará su carrera en Argentinos Juniors, que necesitaba reemplazar al lesionado Diego Rodríguez. “Se lo dije a todos adentro: voy a volver. Para mí no es un chau, sino un hasta luego”, sentenció Romero, dejando abierta la puerta para un regreso futuro al club de La Ribera.



