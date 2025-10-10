Emoción al máximo: hijo de Miguel Ángel Russo marcó gol y lo dedicó a su padre

Ignacio “Nacho” Russo protagonizó uno de los momentos más conmovedores del fútbol argentino en la jornada del viernes. El delantero de Tigre marcó el gol del empate 1-1 frente a Newell’s Old Boys, solo dos días después del fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Russo, reconocido entrenador y símbolo de varios clubes del país.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El tanto de Russo llegó en medio del silencio del estadio, convertido en un escenario de pura emoción. Tras un contragolpe por la banda izquierda, el atacante empujó la pelota dentro del área chica y cayó al césped, mientras sus compañeros corrían a abrazarlo.

🥺 "TODO SE CURA CON AMOR"



😢 Nacho Russo y un festejo que emocionó a TODO el fútbol argentino.



▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷 pic.twitter.com/3Obflwmbmg — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 10, 2025

De rodillas, entre lágrimas, levantó la vista al cielo y dedicó el gol a su padre. Luego mostró un tatuaje con la frase “Todo se cura con amor”, palabras que se hicieron célebres en la etapa de Miguel Russo en Colombia, cuando enfrentaba un tratamiento contra el cáncer mientras dirigía a Millonarios.

Una dedicatoria que conmovió al fútbol argentino

El jugador había viajado a Rosario tras el velorio de su padre para disputar el encuentro con Tigre. En declaraciones posteriores, reconoció que fue una decisión difícil, pero motivada por el amor y el legado que dejó su papá.

“Fueron semanas, meses y días muy duros. Desde el club apoyaron mi decisión de jugar y Diego (Dabove, el entrenador) sabía lo que estaba pasando. Hoy es un día para recordarlo con una sonrisa, que era algo característico de él. Le mando un beso al cielo”, expresó el futbolista.

El fútbol es increíble, capítulo mil.



Nacho Russo, hijo de Miguel, juega en Tigre. Por la muerte de su padre se creyó que no iba a jugar hoy vs Newell's. Pero dijo: "Si no juego, revive y me caga a patadas”.



Así, Nacho jugó. Justo el día del velorio de su padre. Justo contra el… pic.twitter.com/LCpbxcUFyp — Juez Central (@Juezcentral) October 10, 2025

Mientras tanto, en otro de los partidos del inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura argentino, San Lorenzo sufrió una dura derrota en casa por 0-1 ante San Martín de San Juan. El gol fue convertido por Diego González y, tras el pitazo final, los aficionados del conjunto “azulgrana” manifestaron su descontento, pidiendo la salida de la dirigencia del club.

Por su parte, Defensa y Justicia venció 1-0 a Argentinos Juniors, y Central Córdoba de Santiago del Estero superó 3-1 a Unión de Santa Fe, completando una jornada cargada de emociones tanto dentro como fuera del campo.



Sigue leyendo:

· Muerte de Miguel Ángel Russo pone de luto al fútbol argentino

· Barcelona, Real Madrid, Messi y el fútbol argentino lloran la muerte de Miguel Ángel Russo

· Sin Messi, Argentina vence a Venezuela y prolonga su invicto en amistosos