Argentina venció a Colombia 1-0 y enfrentará en la final del Mundial Sub 20 a Marruecos

La selección de Argentina hizo valer su mayor experiencia y capacidad para doblegar a la espectacular Colombia 1-0 y así avanzar a la gran final del Mundial Sub 20 contra Marruecos que minutos antes había dejado en el camino a otras selecciones favoritas como Francia en tiros penales 5-4 (1-1).

Argentina simplemente puso en funcionamiento lo que le ha dado resultado, es un planteamiento en bloque, avalado por la individualidad de jugadores como Gianluca Pastrani, Milton Delgado,

Ian Subiabre y en el segundo tiempo el hombre clave, Mateo Silvetti que en el minuto 72 coronó la jugada de Pastriani para vencer a los colombianos y darles un golpe en el corazón que terminó por ser mortal.

Colombia por su parte buscó con su esquema escalonado y con presión alta complicarle la noche a los argentinos, pero después de que Emilio Aristizábal, hijo del exseleccionado cafetero Víctor Aristizábal, Joel Canchimbo y Óscar Perea dejaron escapar claras opciones de anotar, terminaron por sepultar su triunfo y caer en mano de los argentinos.

De esta forma, la selección dirigida por Diego Placente regresa a una final de esta categoría después de 18 años de no hacerlo por diferentes causas que terminaron por afectar al fútbol de cantera de los argentinos, pero que ahora a base de la calidad de sus jugadores dieron el pase definitivo que los colocó en el umbral de su sexto titulo universal de esta categoría.

Con Placente al frente ahora Argentina buscará sumar un título a los que ha logrado en 1999, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, por lo que la larga sequía en una categoría hecha a la medida para las competitivas camadas argentinas los había colocado en los sitios de privilegio de esta categoría.

Los detalles

Los colombianos tomaron la iniciativa del encuentro, con acciones claras hacia la portería argentina, donde el portero Santino Barbi empezó a ser un factor importante para mantener a su escuadra vigente en el encuentro, sobre todo con llegadas de Aristizábal y de Perea.

Para la segunda mitad Argentina cambió el chip y alargó el juego, con lo cual Colombia perdió el orden por ese afán de ir a buscar el resultado y descuidar sus espaldas donde empezaron a mostrarse Gianluca Pastrani y Mateo Silvetti que entró de cambio y con ello tuvo ese cambio de ritmo que fue mortal para los colombianos.

Este estilo les dio el resultado, pues a los 72 minutos, en una jugada principalmente armada por Pastrani quien le filtró un pase a Silvetti, este entró al área y sin presionarse tocó suave por abajo del portero García para anidar el esférico en las redes y encaminar a Argentina a la gran final.

Colombia buscó reaccionar, pero seis minutos después Jhon Renteria se hizo expulsar por doble amarilla al jalar a un rival y con eso los colombianos perdieron fuerza para tener que despedirse de una de las selecciones más vistosas de la competencia.

Colombia ya no pudo reaccionar y terminó siendo eliminada por Argentina en el Mundial Sub-20, para dejar definida la Final del torneo, en donde se medirán ante Marruecos, quien había echado a Francia en tanda de penales, horas antes.

