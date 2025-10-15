window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Comienza la aplicación de aranceles a los muebles: ¿Cómo afectará a consumidores y empresas?

Según un análisis de Goldman Sachs, el 55% de costes adicionales que representan los aranceles recaerán sobre los consumidores

La tarifa arancelaria a la importación de madera y muebles está entre el 10 y 50%. Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

Este martes entraron en vigor los nuevos gravámenes a las importaciones de varios artículos del hogar y madera, generando una vez más tensión entre los consumidores y empresas, quienes se preguntan cómo estas tasas arancelarias afectarán sus bolsillos y producción.

De acuerdo con datos de Goldman Sachs se calcula que el 55% de costes adicionales que representan los aranceles recaerán sobre los consumidores, mientras que el 25% lo asumirán las empresas estadounidenses, y el otro 20% los exportadores extranjeros.

La decisión del mandatario Donald Trump de imponer nuevas tarifas arancelarias que varían entre los 10 y 50% tiene como principal objetivo impulsar la producción nacional a medida que disminuye el consumo de productos fabricados en el extranjero. “Es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación”, indicó.

Por su parte, Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, indicó que las políticas arancelarias están beneficiando al país. “La postura del presidente y su administración siempre ha sido clara: si bien los estadounidenses podrían enfrentar un período de transición debido a los aranceles que alteran el statu quo que ha dejado a Estados Unidos en último lugar, el costo de los aranceles recaerá, en última instancia, sobre los exportadores extranjeros”, Desai.

Aunque muchos economistas advierten que dichos impuestos a muebles, madera y otros artículos para el hogar incrementarán los costos de construcción o remodelación de viviendas, según Desai, “las empresas ya están reestructurando y diversificando sus cadenas de suministro en respuesta a los aranceles, incluyendo la relocalización de la producción en Estados Unidos”, dijo.

