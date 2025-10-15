Cuando los latinos lideran, ganamos

Durante el Mes de la Herencia Hispana, honramos a las generaciones de latinos y latinas que han dado forma a este país, muchas veces sin el poder, el reconocimiento o los recursos que merecen. Nuestras comunidades son la base del éxito de este país, y nuestro liderazgo debe reflejarlo.

En CHC BOLD PAC—el brazo político del Caucus Hispano del Congreso—sabemos lo que se necesita para ganar el voto latino porque ya lo hemos logrado.

Mientras otras campañas pierden terreno, los candidatos de BOLD superan las expectativas porque invertimos en quienes tienen lo necesario para ganar. Apoyamos con orgullo al Senador Rubén Gallego, quien obtuvo un respaldo latino abrumador en Arizona. Estuvimos junto a candidatos como el Rep. Maxwell Frost, el Rep. Sam Liccardo y la Rep. Andrea Salinas en primarias muy reñidas, ganando muchas veces contra todo pronóstico.

Por eso estamos comprometidos con la próxima generación de lideresas latinas listas para recuperar distritos clave en manos republicanas: Marlene Galán-Woods (AZ-01), JoAnna Mendoza (AZ-06), Denise Powell (NE-02) y Carol Obando-Derstine (PA-07).

Pero demasiadas veces, a los líderes latinos se les dice que esperen su turno, que su experiencia de vida no es la adecuada o que hay otra persona “mejor preparada” para postularse. Incluso en distritos impulsados por el voto latino, vemos cómo las decisiones se toman lejos de las comunidades más afectadas. Esa historia ya la conocemos bien, y frena el progreso de nuestro país y de nuestra comunidad.

Ganarse el voto latino no es un misterio. Todo empieza con invertir en nuestros candidatos. Eso es lo que BOLD PAC ha hecho por 24 años, y por eso ganamos junto a nuestra comunidad.

Si queremos llegar al electorado latino, no podemos empezar dejando fuera a los mismos líderes en quienes nuestra comunidad confía. Porque si las inversiones no van de la mano con nuestras prioridades, corremos el riesgo de perder terreno en los distritos clave que no podemos darnos el lujo de ceder.

Nuestros miembros y candidatos hispanos han demostrado lo que es posible cuando se impulsa el liderazgo latino. Al concluir el Mes de la Herencia Hispana, no basta con reflejar el país en el que vivimos; debemos comprometernos a reflejar el país que estamos construyendo.

(*) La congresista demócrata Linda Sánchez representa al Distrito 38 de California, que tiene una población hispana del 61.70%. Sánchez es también la presidenta del BOLD PAC, el brazo electoral del Caucus Hispano del Congreso (CHC).

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.