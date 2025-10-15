Hombre hispano muere tras ser atacado por sus dos perros en Texas

Un trágico incidente estremeció este domingo a la comunidad de Bacliff, en el condado de Galveston (Texas), cuando un hombre murió tras ser atacado por sus dos perros dentro de su propiedad.

La Oficina del Sheriff del Condado de Galveston (GCSO) informó que los agentes acudieron a la cuadra 400 de Louisiana Avenue, donde encontraron a Jesús Castillo, de 45 años, siendo mordido por uno de sus pitbulls.

Según el reporte, los oficiales tuvieron que disparar a uno de los perros para que soltara a la víctima, que fue trasladada de urgencia a un hospital, donde murió poco después a causa de las heridas.

“Lo oí gritar, suplicar, llorar”

El vecino de la víctima, Jesús Excontitta, relató los momentos de terror que vivió al escuchar los gritos desesperados de Castillo.

“Lo oí gritar, gritar, gritar, suplicar, llorar. Todavía puedo oír su voz”, dijo visiblemente afectado a ABC13.

Excontitta corrió a ayudar y, al ver que los perros no soltaban a su dueño, intentó defenderlo con un cuchillo de carnicero.

“Le di un golpe en la cara y se paró por completo. Intenté hacer lo mismo con el otro perro”, explicó.

Sin embargo, el segundo animal continuó el ataque, por lo que el vecino buscó otro cuchillo y lo apuñaló, sin éxito. Cuando llegó la policía, uno de los pitbulls seguía aferrado al brazo de Castillo.

Los animales fueron sacrificados

Tras el incidente, la GCSO confirmó que ambos perros fueron sacrificados por el control de animales al día siguiente.

Excontitta dijo estar consternado por la pérdida de su vecino, a quien conocía desde hacía seis años.

“Es una experiencia horrible. No pensé que sería la última vez que hablaría con él”, expresó.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué pudo desencadenar el ataque.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas