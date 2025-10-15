Maserati Grecale Trofeo: prueba del SUV compacto de lujo

El Maserati Grecale Trofeo 2025 es la versión más potente y exclusiva del SUV compacto de la marca italiana. Bajo el capó equipa un motor V6 biturbo de 3.0 litros, con 530 hp y 457 lb-pie de torque, capaz de acelerar de 0 a 60 mph en 3.6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 285 km/h.

Su tracción es integral y la transmisión automática es de 8 velocidades, con modos de manejo que incluyen GT, Comfort, Sport, Off-Road y el exclusivo modo Corsa.

El diseño exterior destaca por la parrilla baja con el tridente, faros redondeados, rines de 21 pulgadas, frenos Brembo y neumáticos traseros de 295 mm. Atrás integra doble salida de escape cuádruple y detalles en fibra de carbono, además, su maletero tiene una capacidad de 569 litros.

La prueba del Maserati Grecale Trofeo 2025. Crédito: Maserati. Crédito: Cortesía

En el interior, los asientos deportivos con el logo Maserati, materiales de alta gama y tres pantallas digitales (12.3”, 8” y cuadro de instrumentos personalizable) crean un ambiente moderno y lujoso. Ofrece además sonido premium Sonus Faber con 21 bocinas, climatización de tres zonas, asientos calefactables y ventilados, y techo panorámico.

El precio base del Grecale arranca en $77,900 dólares, pero el Trofeo eleva la cifra hasta $117,000, superando los $130,000 dólares con opciones extra. Un SUV para quienes buscan exclusividad, diseño italiano y prestaciones deportivas en un mismo paquete.

