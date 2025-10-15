Proteger tu hogar de los daños por terremotos es una inversión que cuida tu patrimonio y nuestra comunidad 

En Los Ángeles, nuestros hogares son más que madera y piedra; son la base de nuestras familias y vecindarios, y para muchos, su mayor patrimonio. Sin embargo, la ubicación de Los Ángeles sobre la falla de San Andrés nos expone al riesgo de terremotos, que pueden causar daños graves en viviendas antiguas, amenazar la seguridad y desestabilizar comunidades. Proteger nuestros hogares no solo es inteligente, sino esencial para nuestras familias, finanzas y los vecindarios que amamos.

Afortunadamente, Earthquake Brace + Bolt es un método eficaz y comprobado para proteger a nuestros hogares, proporcionando fondos para la modernización sísmica. Este programa exclusivo de California ofrece hasta $3,000 para ayudar a los propietarios a reforzar sus viviendas antiguas y reducir los daños por terremotos. Estas mejoras afianzan la vivienda a sus cimientos y refuerzan las paredes del espacio de rastreo, aumentando la resistencia de las casas a la actividad sísmica.

Los terremotos son impredecibles y sus efectos pueden ser devastadores. En particular, las viviendas antiguas, especialmente las casas de madera construidas antes de 1980, pueden sufrir daños estructurales costosos y peligrosos, incluso con un terremoto moderado. Para los propietarios, que a menudo invierten los ahorros de varias generaciones en una sola propiedad, este riesgo puede ser abrumador. Además de las pérdidas individuales, las viviendas dañadas pueden disminuir el valor de las propiedades, alterar los vecindarios y sobrecargar los servicios locales, afectando a todos los miembros de la comunidad.

Las ventajas de la modernización van mucho más allá de la seguridad estructural. Una vivienda reforzada contra terremotos preserva su valor. Las casas modernizadas son más atractivas para compradores y arrendatarios, mantienen su valor de mercado y demuestran un enfoque proactivo hacia la seguridad, lo que indica que la comunidad es resistente y bien cuidada. En vecindarios con múltiples viviendas renovadas, estas mejoras pueden extenderse, aumentando la estabilidad y el atractivo de la zona. Para las comunidades afroamericanas, latinas y asiático-americanas, donde la propiedad de una vivienda representa la mayor fuente de riqueza generacional, estas protecciones ayudan a cuidar tanto el legado familiar como la cohesión del vecindario.

Este año, Earthquake Brace + Bolt se ha ampliado para incluir propiedades de alquiler y otras viviendas no ocupadas por sus propietarios, brindando a los arrendadores la oportunidad de proteger sus inversiones y a las familias que viven en sus propiedades. Los hogares con ingresos elegibles pueden acceder a subvenciones adicionales de hasta $7,000, asegurando que el costo no sea una barrera para las familias más necesitadas. Con más de 1,100 códigos postales en California ahora elegibles, incluidos muchos en Los Ángeles, este programa ofrece un paso tangible que todos los propietarios y arrendadores pueden dar para fortalecer sus propiedades y contribuir a la seguridad de la comunidad. El CRMP también busca contratistas con licencia para realizar las remodelaciones; el proceso es sencillo y se puede encontrar información en línea.

Tomar medidas es fácil, pero debe hacerse ahora. Hasta el 17 de octubre, los propietarios de viviendas y bienes raíces pueden registrarse para obtener una subvención en EarthquakeBraceBolt.com. El sitio web ofrece información detallada sobre el programa, una lista de los códigos postales elegibles y acceso a contratistas con licencia en California capacitados para completar las remodelaciones. Cada remodelación es un paso hacia una comunidad más segura y resistente, donde las familias pueden dormir más tranquilas sabiendo que sus hogares están protegidos.

Para los propietarios en Los Ángeles, la decisión de reforzar y asegurar su hogar es más que una elección personal: es una inversión en la seguridad familiar, el valor de la propiedad y la vitalidad de la comunidad. Al aprovechar Earthquake Brace + Bolt, podemos proteger nuestras casas de los terremotos, preservar la riqueza y la estabilidad que representan y fortalecer los vecindarios que apreciamos.

(*) Ricardo Lara es el primer latino en ser elegido comisionado de Seguros de California.