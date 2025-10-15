Trump analiza ataques terrestres contra los cárteles en Venezuela

El presidente Donald Trump reveló este miércoles que está considerando llevar a cabo ataques militares en territorio venezolano para combatir el narcotráfico, tras haber hundido en el mar varias embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump comentó que, aunque no detalló sus planes, “sin duda estamos considerando la tierra ahora porque tenemos el mar bajo control”.

Esta declaración genera aún más tensión entre EE. UU. y Venezuela, que se encuentra en medio de una crisis política y económica.

Autoriza a CIA para operaciones encubiertas

Trump también confirmó lo que ya había adelantado el diario The New York Times: autorizó a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, apuntando a las actividades del gobierno de Nicolás Maduro.

Según Trump, los líderes venezolanos habrían “vaciado sus cárceles” para enviar a presos a Estados Unidos, acusando a Caracas de ser responsable de enviar grandes cantidades de drogas hacia el territorio estadounidense.

Esta acusación forma parte de un enfrentamiento prolongado entre ambos gobiernos, con Washington intensificando sus esfuerzos para derrocar al presidente Maduro.

En relación con las preguntas sobre si autorizó a la CIA a “eliminar” a Maduro, Trump calificó la pregunta de “ridícula” y evitó dar detalles adicionales.

Sin embargo, el mandatario reconoció que Venezuela está bajo presión y sugirió que varios países de la región también están sintiendo las consecuencias de la situación en el país caribeño. Esta declaración podría interpretarse como una amenaza implícita de seguir presionando a Maduro en diversas frentes, incluyendo acciones encubiertas de inteligencia.

Justificación de los ataques al narcotráfico

Trump justificó los recientes bombardeos contra embarcaciones en el Caribe alegando que las interdicciones realizadas por la Guardia Costera de EE.UU. “nunca funcionaron”.

El presidente explicó que cada una de estas embarcaciones, que según Washington transportaban drogas, contenía suficiente narcótico como para provocar la muerte de miles de personas por sobredosis. Según sus palabras, “pierdes a tres personas (narcotraficantes) y salvas a 25,000”. Este tipo de acciones militares se ha intensificado en las últimas semanas y ha provocado una creciente preocupación internacional.

La campaña contra Maduro

De acuerdo con reportes de The New York Times, las recientes operaciones en el Caribe y la costa venezolana forman parte de un plan más amplio de Estados Unidos para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro. Aunque aún no se sabe si la CIA ya está llevando a cabo operaciones, la posibilidad de una acción militar directa está sobre la mesa.

Estados Unidos ha atacado en varias ocasiones embarcaciones que, según las autoridades estadounidenses, transportaban drogas. Estos operativos han costado la vida de aproximadamente una treintena de personas.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela rechaza rotundamente las acusaciones de Estados Unidos, negando cualquier vínculo con el Cártel de los Soles, un término usado por Washington para señalar a funcionarios venezolanos involucrados en el narcotráfico, y denunciando lo que consideran una campaña de intimidación por parte del gobierno estadounidense.

