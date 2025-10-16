Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 16 al 22 de octubre

Jueves 16

Fonseca en el teatro Peacock

El cantante de música pop y vallenato, Fonseca, trae su gira Tropicalia al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), del centro de la ciudad. Hoy jueves a las 8 pm. Boletos desde $48. Informes axs.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

El Gran Combo y Grupo Niche en la arena Toyota

El Gran Combo de Puerto Rico y el Grupo Niche, de Colombia, protagonizarán una noche en la arena Toyota (4000 Ontario Center, Ontario) con su gira Salsa pal’ mundo, que incluye sus grandes éxitos. Hoy jueves a las 8 pm. Boletos desde $59. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Películas en el NHMLA

El Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles (900 Exposition Blvd., Los Angeles) lanzó para esta temporada una serie de películas B y mala ciencia, titulada Cool Cats and Bad Kitties. Esta semana se proyecta A Bucket of Blood, de 1959. Hoy jueves a las 7 pm. Boletos desde $20. Informes nhm.org.

Pablo Sáinz-Villegas en el Renée and Henry Segerstrom Concert Hall

El guitarrista Pablo Sáinz-Villegas interpretará la obra Místico y Profano, del maestro Arturo Márquez, con la Pacific Symphony bajo la dirección de Alexander Shelley. Los conciertos tendrán lugar en el Renée and Henry Segerstrom Concert Hall (600 Town Center Dr., Costa Mesa). De hoy jueves al sábado a las 8 pm. Boletos desde $62. Informes scfta.org.

Foto: Rubén Martín

Viernes 17

Gerardo Ortíz en el Teatro Youtube

El cantante corridos, Gerardo Ortíz, ofrecerá un concierto en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde cantará los temas que lo han convertido en uno de los intérpretes más reconocidos del género. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $48. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

El Alfa en el teatro Peacock

El Alfa, el cantante colombiano de música urbana que ha conquistado la escena con su dembow rápido y enérgico, trae su gira El último baile al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Viernes a las 8 pm. Boletos desde $74. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Mezcalent

Sábado 18

Boo at the LA Zoo

El evento Boo at the LA Zoo, en el Zoológico de Los Angeles (5333 Zoo Dr., Los Angeles) regresa los fines de semana con actividades para visitantes de todas las edades, como trick-or-treat, fotos temáticas y lectura de cuentos. Este sábado y domingo y el 25 y 26 de octubre todo el día. Boletos desde $22. Informes lazoo.org.

Foto: Jamie Pham

Arte de Ofelia Esparza en el Vincent Price Art Museum

A partir de este fin de semana está disponible Ofelia Esparza: A Retrospective, la primera exposición retrospectiva en un museo sobre la legendaria artista, altarista y educadora chicana. La exhibición será en el Vincent Price Art Museum (1301 Ave., César Chávez, Monterey Park). De hoy sábado al 18 de abril. Entrada gratuita. Informes vpam.org.

Taller de perfumes en la Getty Villa

Perfume in Pylos: Recreating a Bronze Age Scent es una presentación y experiencia sensorial en la Villa Getty (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades) en la un especialista hablará de los materiales, los métodos de producción y las personas que producían los perfumes en la Grecia de la Edad del Bronce. Sábado a las 2 pm. Entrada gratis; también disponible en línea. Informes getty.edu.

Foto: Getty Museum

Carmen Argote en la galería Lenzner

Carmen Argote: gajes del oficio, en la galería Lenzner (1050 N. Mills Ave., Claremont), es una nueva instalación específica de este sitio realizada por la artista Carmen Argote, radicada en Los Ángeles. Termina el 6 de diciembre. Entrada libre. Informes pitzer.edu.