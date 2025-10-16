window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¿Ana de Armas y Tom Cruise terminaron su romance? Esto se sabe

Medios internacionales reportan que la cubana y el estadounidense decidieron ponerle fin a su relación luego de varios meses de salidas de bajo perfil

Ana de Armas Tom Cruise separación

Ana de Armas y Tom Cruise habrían puesto fin a su relación.  Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

Avatar de Pilar del Castillo

Por  Pilar del Castillo

Luego de varios meses de salidas discretas y románticos guiños ante los medios, la historia de amor entre Ana de Armas y Tom Cruise ha llegado a su fin, así lo dio a conocer una fuente cercana a la ahora ex pareja en entrevista con The Sun.

De acuerdo con lo revelado por la fuente, los actores decidieron poner fin a su relación de forma pacífica y sin un tercero en discordia. Por el contrario, la razón habría estado relacionada con su poca convivencia: “La chispa se había apagado”, señaló la publicación.

A pesar de esta decisión, Ana de Armas y Tom Cruise acordaron quedar en buenos términos y siempre dispuestos a mantener una relación cordial por el tiempo compartido juntos.

Tom y Ana se lo pasaban bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin. Van a seguir siendo buenos amigos, pero ya no están saliendo“, se describe en el periódico británico.

A pesar del revuelo que generó esta noticia, hasta el momento tanto el equipo de Ana de Armas como el de Tom Cruise han decidido mantenerse con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

Así inicio la historia de amor entre Ana de Armas y Tom Cruise

Los primeros rumores sobre una supuesta relación entre la protagonista de “Ballerina” y la estrella de “Misión Imposible” comenzaron a finales de 2024, debido a fuentes cercanas a ellos. Sin embargo, en febrero pasado aparecieron las primeras imágenes en las que se les ve muy juntitos, celebrando San Valentín. 

Este avistamiento se volvió el primero de muchos y cada uno más romántico que el otro: desde un viaje privado en helicóptero en abril, hasta caminatas de la mano mientras por Vermont y tardes de verano a bordo de un yate lujoso en Isla en el mar Mediterráneo, Menorca.

