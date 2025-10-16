¿Ana de Armas y Tom Cruise terminaron su romance? Esto se sabe

Luego de varios meses de salidas discretas y románticos guiños ante los medios, la historia de amor entre Ana de Armas y Tom Cruise ha llegado a su fin, así lo dio a conocer una fuente cercana a la ahora ex pareja en entrevista con The Sun.

De acuerdo con lo revelado por la fuente, los actores decidieron poner fin a su relación de forma pacífica y sin un tercero en discordia. Por el contrario, la razón habría estado relacionada con su poca convivencia: “La chispa se había apagado”, señaló la publicación.

A pesar de esta decisión, Ana de Armas y Tom Cruise acordaron quedar en buenos términos y siempre dispuestos a mantener una relación cordial por el tiempo compartido juntos.

“Tom y Ana se lo pasaban bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin. Van a seguir siendo buenos amigos, pero ya no están saliendo“, se describe en el periódico británico.

A pesar del revuelo que generó esta noticia, hasta el momento tanto el equipo de Ana de Armas como el de Tom Cruise han decidido mantenerse con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

Así inicio la historia de amor entre Ana de Armas y Tom Cruise

Los primeros rumores sobre una supuesta relación entre la protagonista de “Ballerina” y la estrella de “Misión Imposible” comenzaron a finales de 2024, debido a fuentes cercanas a ellos. Sin embargo, en febrero pasado aparecieron las primeras imágenes en las que se les ve muy juntitos, celebrando San Valentín.

Este avistamiento se volvió el primero de muchos y cada uno más romántico que el otro: desde un viaje privado en helicóptero en abril, hasta caminatas de la mano mientras por Vermont y tardes de verano a bordo de un yate lujoso en Isla en el mar Mediterráneo, Menorca.

