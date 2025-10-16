Clima de hoy en Dallas para este jueves 16 de octubre

Durante la noche, la temperatura será de 68 grados Fahrenheit (20ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 275 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:32 h y se pondrá a las 18:53 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 72 y los 90 grados Fahrenheit (22 y 32 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

