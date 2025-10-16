Desaparece obra de Picasso “Naturaleza muerta con guitarra”; policía de España investiga paradero

La Policía Nacional de España investiga la desaparición de un cuadro del pintor Pablo Picasso, valorado en 600,000 euros (aproximadamente $635,000 dólares), que debía ser trasladado de Madrid a Granada para participar en una exposición, pero que nunca llegó a su destino.

La obra, titulada Naturaleza muerta con guitarra (1919), iba a formar parte de la muestra “Bodegón. La eternidad de lo inerte”, organizada por la Fundación CajaGranada. La denuncia fue presentada el 10 de octubre, aunque la desaparición se habría producido días antes durante el traslado de las obras.

Hasta el momento, no hay detenidos ni se ha determinado en qué tramo del trayecto entre Madrid y Granada se extravió la pieza. El cuadro pertenece a una colección privada y fue trasladado junto a otras 56 obras para integrarse a la exposición.

Según el diario Ideal de Granada, la obra fue almacenada el 25 de septiembre para su envío en octubre. El resto de las piezas llegaron al Centro Cultural CajaGranada el 3 de octubre, como estaba previsto, y fueron descargadas en una zona videovigilada.

Detalles del traslado

La Fundación CajaGranada explicó en un comunicado que el proceso de descarga fue continuo y supervisado. Las obras fueron trasladadas desde el vehículo hasta la primera planta del centro cultural en un solo movimiento. Durante la recepción, el responsable de exposiciones y personal de la empresa de transporte revisaron la documentación.

Sin embargo, debido a que “no todos los embalajes estaban debidamente numerados”, no fue posible realizar un control físico exhaustivo en ese momento. La revisión se hizo comparando los documentos de porte con las piezas recibidas, sin abrir los embalajes.

El 6 de octubre, al momento de desembalar las obras para su instalación, el equipo curatorial detectó la ausencia del cuadro de Picasso. La pieza, un pequeño gouache enmarcado, no se encontraba entre los paquetes entregados, a pesar de que el resto de las obras se hallaban en buen estado y bajo vigilancia constante desde su llegada.

Valor artístico y económico

El cuadro Naturaleza muerta con guitarra es una obra de 1919 que refleja la etapa de transición de Picasso tras el cubismo. Su desaparición representa no solo una pérdida económica significativa, sino también un incidente de alto impacto cultural.

La Fundación CajaGranada presentó la denuncia formal ante la Policía, que ahora lleva adelante la investigación en conjunto con la empresa de transporte involucrada. La exposición fue inaugurada como estaba previsto y permanece abierta al público, aunque sin la obra de Picasso, que iba a ser una de las piezas más destacadas.

