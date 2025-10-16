El senador Mitch McConnell se cayó cuando iba a votar en el Senado

El senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, tropezó y cayó el jueves 16 de octubre al ser confrontado por una manifestante en un pasillo de oficinas del Senado.

McConnell, quien anunció en febrero que no buscaría la reelección, se desplomó al suelo mientras dos voluntarios del grupo ambientalista Sunrise Movement se acercaban al senador y le preguntaban sobre las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El senador no respondió. El senador parecía inestable, pero se levantó y siguió caminando con la ayuda de sus compañeros. Luego saludó a las dos personas que lo interrogaban.

El Senado estaba realizando una serie de votaciones el jueves relacionadas con el cierre del gobierno, que ya lleva 16 días. Tras la caída, McConnell votó.

McConnell ha sufrido incidentes similares en el pasado, incluyendo una lesión por una caída en 2023 que le obligó a ausentarse del Senado durante un tiempo prolongado, ya que estuvo hospitalizado y requirió rehabilitación ambulatoria.

McConnell ha cojeado tras superar la polio a temprana edad.

McConnell se retirará de una carrera política de décadas al concluir su mandato en enero de 2027. En 2024, renunció a su cargo de líder del partido tras un récord de 18 años al frente de la conferencia republicana.

